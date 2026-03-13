El Gobierno adjudica el grueso de las obras del TramCamp

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La Generalitat anunciaba este jueves la adjudicación de las fases 1 y 2 del proyecto del tranvía del Campo de Tarragona, el grueso de las obras que tienen que dar forma a la superestructura ferroviaria. La empresa de Vila-seca, Garcia Riera SL, junto con Syneox Rail SL, Comsa SAU y Fcc Construcción, serán las encargadas de llevar a cabo unos trabajos que tienen una previsión de 25 meses de ejecución colaborando en una Unión Temporal de Empresas (UTE).

El proyecto tendrá un coste final de 112.282.547 millones de euros, que con el IVA incluido ascenderían a 135.861.882 millones de euros como cifra definitiva del primer lote licitado por el Gobierno. La UTE entre las cuatro empresas consiguió la puntuación más alta entre los ocho aspirantes totales, con un total de 97,75 sobre 100. La segunda más alta corresponde a la UTE entre Ohla, Rubau y G&O, con un 96,23 y una oferta económica ligeramente menor de 106 millones de euros.

En el proceso de adjudicación, publicada a la web de Contratación Pública, también se destacaba que el segundo lote licitado quedará a la espera a causa de un recurso especial regulado por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en concreto contra la exclusión de las ofertas que se han considerado «anormalmente bajas» por parte de la empresa Electro Sistemas Bach S. A. Este lote incluye la instalación del telemando de agujas y la motorización de estas. Esta fase prevé un importe de 5.911.179 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

Transformación

De esta manera, las fases adjudicadas prevén la ejecución de los tramos entre las conexiones del centro de Cambrils y el centro operativo de Vila-seca (Fase 1), centrado en la construcción de plataformas, superestructuras, adaptación urbanística y sistemas, así como los trabajos desde la estación de tren de Vila-seca (Fase 2).

Los trabajos adjudicados abarcarán 12 kilómetros de trazado en total entre los dos municipios, e incluirán una plataforma para dos vías, paradas con andenes laterales de 40 metros de longitud y una línea aérea de contacto alimentada por cinco subestaciones eléctricas. Algunos tramos también se ejecutarán sin estructura catenaria, especialmente en los núcleos urbanos.

Antes de la adjudicación, la Generalitat ya empezó los trabajos previos por adecuar parte de los terrenos entre Cambrils y Vila-seca. Se espera que la primera fase del tranvía del Campo de Tarragona entre en funcionamiento durante el primer trimestre del 2028, según la Generalitat, e incluirá 14 kilómetros de longitud y 14 estaciones con tres intercambiadores, con una inversión total prevista de 287 millones de euros.

El pasado mes de diciembre, Vila-seca también cerró con Adif el convenio para que el TramCamp conecte con la estación de tren y adaptó el funcionamiento de ambas estructuras.