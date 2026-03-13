Convit: La iniciativa de Valls que propone recuperar el uso del catalan en 21 dias

Los promotores del Convit durante la presentación de la iniciativa de este año.VALLES PER LA LLENGUA

El uso del catalán ha disminuido en los últimos ocho años, concretamente un 3,5% entre 2018 y 2023 en Cataluña, y más de un 20% en la demarcación de Tarragona, según la Encuesta de estudios lingüísticos de la Generalitat. Les actividades de promoción lingüística, de acuerdo con el Gobierno, son «más necesarias que nunca».

En este contexto, la entidad Valls per la Llengua reanudará este año la iniciativa Convit, un reto que propone mantener el catalán durante 21 días. «Según los expertos, como más se repita la conducta en 21 días, más probabilidades tiene de convertirlo en un hábito», explicaba uno de los promotores de Valls per la Llengua, Jordi de Bofarull.

La iniciativa Convit plantea tres retos principales: mantener el catalán durante todo el día, iniciar las conversaciones en catalán y mantener la lengua cuando el otro interlocutor hable, por ejemplo, en castellano. Diariamente, los participantes reciben un formulario por evaluar, del 1 al 10, con qué frecuencia han mantenido el catalán.

«Todo el mundo parte de casos muy diferentes, desde los más concienciados a la gente que cambia mucho o le cuesta, pero todos avanzan desde un punto de partida», indicaba de Bofarull. El «punto de partida», en su caso, es el día de Sant Jordi (23 de abril) y ya suman más de 290 participantes entre todas las ediciones de los últimos Convites.

La propuesta ahora hace cinco años que se lleva a cabo en el municipio de Valls, colaborando con empresas, entidades vecinales y asociaciones que quieran promocionar el uso social del catalán, en concreto, hay 88 entidades adheridas dentro del municipio. «Nos gustaría crecer más, pero es difícil. Nos gustaría tener voluntarios fuera de la localidad», expresaba el portavoz.

El Convit, actualmente, es organizado por ocho personas voluntarias, que desde 2021 impulsan la plataforma. «Aquel año se dieron datos de la situación del catalán y se apreciaba un descenso social, teníamos ganas de hacer alguna cosa», resaltaba el impulsor.

Mejorar

Tarragona se sitúa en Cataluña como la segunda provincia donde menos se habla el catalán: sólo el 37,9% de los habitantes del Camp de Tarragona lo utilizan como lengua principal, sólo por debajo del área metropolitana de Barcelona (24,7%). El Convite nació, de acuerdo con sus creadores, para «reivindicar» la falta de «trabajo personal» para mantener la lengua. «Se hacen muchas campañas de sensibilización y comunicación, pero no mucho más trabajo», confesaba de Bofarull.

Entre los objetivos del Convit se sitúa, precisamente, trabajar con un modelo directo. La propuesta se plantea cada comienzo de curso escolar para definir los retos que tiene que afrontar, el más importante: «modificar el hábito lingüístico». La iniciativa también cuenta con dos vertientes: el Convit general (abierto a todo el mundo) y el Convit específico para entidades que lo pidan.

Desde el 2021, los organizadores han detectado «un incremento»: la media del 93,6% inicia las conversaciones en catalán y el 85,5% lo mantiene. Sobre 10 puntos, la puntuación aumenta en 1,1 puntos y 2,2 respectivamente, mientras el 75,6% de los participantes en el Convit afirman que «han modificado el hábito a favor del catalán».

Convit 2026

Este año, la iniciativa propondrá mejoras técnicas al cuestionario y se impartirá en el grupo específico a alumnos de cuarto de ESO de los institutos de Valls y a voluntarios de proyectos sociales. «La gente valora muy positivamente el proyecto, lo habíamos pensado sólo para catalanohablantes, pero ahora es muy amplio y todo el mundo se engancha», destacaba de Bofarull.

La dificultad del proyecto, según el promotor, es «separar conciencia y conducta». «Nos centramos en la conducta y damos herramientas de base psicológica». La base seguirá siendo la incomodidad, estudiada y analizada, que los catalanohablantes sienten manteniendo la lengua en conversaciones.