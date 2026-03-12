El Tarragonès tendrá que aportar 944,4 MW de energía solar y 180,9 MW de eólica, según el PLATER

El Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Cataluña (PLATER) asigna en la comarca del Tarragonès la producción de 944,4 MW de energía fotovoltaica y 180,9 MW de eólica en el horizonte del 2050. La directora del Instituto Catalán de Energía (ICAEN), Anna Camp, ha presentado el plan a los 22 municipios de la comarca, este miércoles.

Actualmente, en el Tarragonès no hay ningún parque eólico y se producen 72 MW de potencia fotovoltaica. La previsión es que se instalen 380,1 MW de energía solar en edificios, 93,3 MW en espacios artificialitzats -como pedreras o vertederos en desuso, entre otros-, y 471 MW en espacios no artificializados, que ocuparán 760 hectáreas de suelo, el 2,4% de la superficie comarcal.

Según el ICAEN, el PLATER identifica 'la capacidad de generación' por el potencial de cada territorio. Este Plan identifica las 'zonas no urbanizables prioritarias' y calcula la capacidad de los edificios y de los espacios artificializados como zonas de aceleración para implantar energía fotovoltaica, así como la disponibilidad para instalar energía eólica de cada comarca.

En la fase de consultas previas el PLATER recibió 358 aportaciones y se podrán presentar alegaciones cuando llegue periodo de información pública. Los municipios podrán usar un visor web cartográfica para conocer los resultados preliminares del PLATER sobre su municipio y poder hacer las propuestas pertinentes. Una vez aprobado, los ayuntamientos podrán adaptar su ordenamiento urbanístico como instrumento de decisión y ordenación de las energías renovables en su territorio, siempre en línea con los criterios definidos en el plan.

De acuerdo con la PROENCAT 2050, la descarbonización del sistema energético catalán requiere la instalación de 62.000 MW de energía renovable hasta el año 2050, incluyendo los ya instalados y autorizados. El objetivo es que 14.000 MW se instalen en edificios y espacios artificializados y el resto en espacios no artificializados, con una ocupación prevista de suelo equivalente al 1,2% del territorio de Cataluña.