El juicio por la acción en el río Siurana se aplaza nuevamente a última hora

El juicio por la acción de defensa del río Siurana, que se tenía que celebrar hoy jueves en los juzgados de Reus, se ha vuelto a aplazar. Según ha informado el GEPEC-EdC, ayer miércoles por la mañana el juzgado les comunicó que la vista prevista quedaba pospuesta, sin concretar los motivos ni una nueva fecha.

El proceso judicial afecta los activistas Andreu Escolà y Anaïs Estrems, vinculados al GEPEC y a la Plataforma pel Riu Siurana, acusados de delitos de usurpación y daños por haber participado en una acción reivindicativa el año 2017 al azud del río, donde una cincuentena de personas hicieron una acción simbólica para devolver el agua, a su curso natural. La denuncia fue presentada por la Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes, que pide penas de más de cuatro años de prisión y sanciones económicas superiores a los 7.000 euros.

El juicio ya había sido aplazado en cuatro ocasiones por cuestiones internas de la administración de justicia, en un proceso que acumula casi tres años de retraso desde la primera citación y nueve años desde los hechos. El conflicto de fondo gira en torno al trasvase que deriva entre el 80% y el 90% del caudal del río Siurana hacia la cuenca del Baix Camp. Les entidades ecologistas denuncian que esta situación perjudica el río y el territorio del Priorat y reclaman una revisión del modelo de gestión del agua.