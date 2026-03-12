Los comités de International Paper piden «priorizar» la contratación de los empleados en ERE

Los comités de empresa de International Paper han pedido crear una mesa industrial para «colocar» a los trabajadores afectados por el ERE de las plantas de Valls y Montblanc en el sector del embalaje. En una comparecencia desde el Parlament de Catalunya, el presidente del comité de empresa de Montblanc, Antonio Muriano, ha recordado que tienen «experiencia, conocimiento técnico y capital humano». Así, ha reclamado que, en un futuro, si se produce una operación de venta o reactivación industrial de las dos plantas se «priorice» la contratación de los empleados despedidos.

Por otra parte, Los trabajadores de International Paper acusan a la compañía de poner «obstáculos» en venta de las fábricas de Montblanc y Valls. A una semana del inicio del ERE, los comités de empresa de las dos plantas han remarcado que consideran que la dirección «no ha favorecido las condiciones necesarias» para vender las fábricas a otros grupos empresariales que han mostrado interés. «Si hay empresas dispuestas a continuar la actividad, no tiene ningún sentido que se cierren las instalaciones con potencial productivo y los trabajadores cualificados», ha dicho Muriano.