Repsol impulsará la descarbonización en Tarragona con un nuevo electrolizador para crear hidrógeno

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El proyecto de descarbonización de la industria petroquímica de la demarcación sumará la apuesta mayor de Repsol en el ámbito del electrolització, previsiblemente, el año 2028. La empresa petroquímica impulsará en la refinería de Tarragona las instalaciones T-HYNET de entre 4 y 5 hectáreas, en el término municipal de Constantí, para generar hidrógeno verde destinado a usos industriales, movilidad y conexión en la futura red de hidrógeno europea European Hydrogen Backbone.

La propuesta evaluará su aprobación definitiva a la próxima decisión final de inversión (FID), que se llevará a cabo entre los meses de mayo y junio, pero plantea el uso de 150 MW para la conversión de residuos.

Su construcción, sin embargo, prevé retrasarse para empezar la producción paralelamente con la Ecoplanta, también planteada por Repsol. En el caso del electrolizador, las nuevas instalaciones plantean la reducción de emisiones de CO2 en 251.000 toneladas anuales. Una cifra mayor que la planta pionera en transformación de residuos urbanos, que prevé reducir anualmente casi 200.000 toneladas.

El electrolizador también prevé suministrarse a través de energía renovable de la red eléctrica y de agua regenerada de AITSA, e incorporará tecnologías de refrigeración adiabática para minimizar el consumo de agua y reducirlo en un 95% con respecto a los sistemas convencionales.

La iniciativa contaba con la aprobación de impacto medioambiental, definida en el mes de junio del 2025, y recibió una subvención pública de unos 104,2 millones de euros en el marco de la convocatoria de Valls del Hidrógeno impulsado por el fondo europeo Innovation Fund. «Tenemos que evolucionar en línea con la regulación, el mercado y la economía en el ámbito de proyecto para un crecimiento más elevado», explicaba el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

Moléculas

El electrolizador llevará a Tarragona el proyecto mayor de conversión de hidrógeno de Repsol por todo el estado. Una tecnología que permitirá reducir emisiones de CO2 y traducirla en la producción de hidrógeno verde mediante el electrólisis. El proceso consiste en la separación de moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno con este método, utilizado principalmente en sectores industriales como refinerías, almacenando energético renovable y empresas fertilizantes.

El proyecto, sin embargo, destacará para construir dentro de las instalaciones un colector de hidrógeno verde para transportarlo a consumidores del polígono y la Ecoplanta. Repsol prevé iniciar la producción de hidrógeno verde a partir del año 2028 con los dos macroproyectos.