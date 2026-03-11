Paneque ve la MAT entre Aragón y Tarragona «indispensable» y que las alegaciones mejoren el proyecto

La consellera de Territori i Sostenibilitat, Sílvia Paneque, ha calificado «de indispensable» la línea de mucha alta tensión entre Aragón y Tarragona. Aún así, ha añadido que las más de 14.400 alegaciones presentadas por entidades, plataformas, ayuntamientos y particulares afectados «pueden mejorar el proyecto».

En el marco de la sesión de control en el pleno del Parlament y en respuesta a la diputada Montse Vergés d'ERC, la consellera ha reivindicado que su gobierno ha evitado tres líneas de muy alta tensión que «habrían sido devastadoras por el territorio». Asimismo, ha remarcado que la nueva línea sustituye una ya existente que quedará desmantelada. Y ha concluido que el Gobierno defiende el interés general con «máximo respecto al territorio».

La diputada Bergés ha calificado las 14.421 alegaciones presentadas como «un grito del territorio», con el apoyo de los consejos comarcales del Priorat, Baix Camp y Terra Alta, más de una veintena de ayuntamientos y el sector agrario y vitivinícola con entidades relevantes como DO Priorat o Unió de Pagesos, entre otros. La infraestructura, de casi 200 km y con torres de hasta 75 metros, afecta a una treintena de municipios y entra en contradicción con las candidaturas del Priorat al Premio de Paisaje del Consejo de Europa y la UNESCO.

La diputada ha denunciado la «servidumbre energética» que sufre el Camp de Tarragona: «Las infraestructuras pasan por el territorio, los impactos se quedan, pero las decisiones y beneficios se marchan lejos». En más ha criticado, que, mientras se proyectan grandes líneas eléctricas, municipios del Priorat acumulan microcortes eléctricos (72 horas en total desde inicios de este año), sin garantías de soberanía energética ni cumplimiento de la Ley de Cambio Climático.

Desde de ERC defienden la transición energética y la electrificación del país. «Cataluña necesita avanzar hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Pero esta transformación no se puede construir reproduciendo desequilibrios territoriales ni convirtiendo determinadas comarcas en zonas de sacrificio energético», añaden en un comunicado.

Por eso, los republicanos reclaman que el Gobierno escuche al territorio y revise el proyecto tal moco está planteado. «La transición energética tiene que ser un proyecto compartido de país y sólo será viable si se construye con el territorio, con planificación y con criterios de justicia territorial», finalizan.

Red Eléctrica pretende desmantelar la actual línea entre Aragón y la Secuita (Tarragonès) y construir una nueva triplicando su potencia. La infraestructura tendrá 180 kilómetros con torres que pasarán de los 20-25 metros de altura a los 55 metros, afectando a 28 municipios de la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp y Tarragonès.