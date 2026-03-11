Los Mossos hacen controles en los buses de transporte escolar en Tarragona

Imagen de un agente de Mossos durante una inspección en un bus escolar.Mossos

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra están realizando este miércoles varios controles de transporte escolar en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. Los dispositivos se harán durante toda la jornada de hoy en toda Cataluña.

«La inspección del transporte escolar es una función prioritaria, vista la relevancia social de cualquier incidencia que se pueda producir», aseguran desde la policía autonómica. Por este motivo, los agentes comprueban que este servicio se presta con las condiciones óptimas de seguridad en el tráfico y el transporte por carretera por todo el territorio.

Control de transporte escolar.

Con estos controles el cuerpo de seguridad pretende concienciar transportistas, conductores y acompañantes, de la necesidad de cumplir las normas establecidas en relación con esta tipología de transporte y denunciar los incumplimientos.

Cada año los efectivos de tráfico de los Mossos d'Esquadra y las policías locales llevan a cabo tres campañas de control de transporte escolar coordinadas por el Servei Català de Trànsit (SCT) y la Dirección General de Transportes y Movilidad (DGTM). Estas campañas son conocidas y esperadas por los transportistas.

Imagen de algunos buses escolares durante el control de Mossos.

Mossos

Por esta razón, desde la Dirección de Tráfico han propuesto realizar una jornada extraordinaria de control intensivo de transporte escolar «que permita conocer la realidad de esta actividad y contrastar los resultados obtenidos en las diferentes campañas anteriores», explican desde el cuerpo.

Durante los controles selectivos se vigila que tanto vehículos como conductores estén en óptimas condiciones por circular. También se comprueba que dispongan de las autorizaciones administrativas necesarias para la prestación del servicio y que cumplan los tiempos de ocnducció y descanso. Además se hacen pruebas de alcoholemia y drogas a todos los conductores.