Buscan 180 trabajadores en Tarragona para incorporarse de inmediato a fábricas

La empresa de recursos humanos Adecco ha lanzado una nueva campaña de contratación para cubrir puestos en el sector industrial, entre ellos 180 vacantes en la provincia de Tarragona para trabajar como operarios de producción.

Estas contrataciones forman parte de una oferta más amplia con cerca de 1.400 puestos en Cataluña, dentro de un proceso de selección que busca cubrir unos 4.200 empleos en todo el país. La mayoría de las vacantes se concentran en Barcelona, con más de 800 posiciones, seguida de Lleida con alrededor de 400 y Tarragona con 180.

Las personas seleccionadas se encargarán de tareas relacionadas con la manipulación de materiales, maquinaria y equipos dentro de procesos de fabricación, envasado y almacenamiento. Además, también deberán supervisar el desarrollo de la producción y garantizar la calidad de los productos.

Para optar a estas posiciones, la empresa busca perfiles dinámicos con experiencia en cadenas de manipulación o montaje, capacidad organizativa y orientación al cumplimiento de normas de seguridad. Los puestos ofrecen incorporación inmediata y jornada completa con distintos turnos de trabajo según disponibilidad. Los interesados pueden registrarse en la oferta aquí.