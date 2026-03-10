Repsol prevé instalar el mayor electrolizador de España en el Complejo Industrial de Tarragona

A lo largo del primer semestre de 2026, Repsol prevé que se apruebe la instalación del mayor electrolizador de España, de 150 MW, en el Complejo Industrial de Tarragona. Se trataría de la tercera instalación de este tipo que tiene Repsol en el Estado. Las otras dos, de 100 MW, están situadas en Cartagena y Bilbao.

El proyecto del electrolizador alcalino de 150 megavatios (MW) tendrá capacidad para producir hasta 2,7 toneladas de hidrógeno renovable por hora, así como 21,4 toneladas de oxígeno electrolítico, lo que contribuirá a la descarbonización del entorno industrial local.

El electrolizador estará dotado de tecnología avanzada que permitirá maximizar la eficiencia energética del proceso y utilizar agua industrial recuperada en el consumo de agua de proceso durante la producción de hidrógeno y oxígeno renovables. El hidrógeno generado tendrá una amplia variedad de aplicaciones que contribuirán a la descarbonización de distintos sectores. Se utilizará en primer lugar como materia prima en la industria local, especialmente en procesos de refino y producción de productos químicos como e-metanol que se producirá en Ecoplanta Molecular Recycling Solution y a futuro como vector energético en soluciones de movilidad sostenible, en particular para el transporte pesado y colectivo y en otros posibles usos.

Actualmente, el proyecto del Tarragona Hydrogen Network (T-HYNET) se encuentra en fase de ingeniería y está prevista la puesta en marcha a partir de 2028. Su desarrollo supondrá un impulso significativo al tejido industrial y tecnológico del territorio, generando empleo y atracción de inversión, y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos climáticos de España y de la Unión Europea.

Gracias a esta infraestructura, se estima que podrían evitarse hasta 200 kilotoneladas de emisiones de CO₂ al año, una cantidad equivalente al consumo energético anual de más de 37.000 hogares en Europa o a la capacidad de absorción de unos 4 millones de árboles. Este impacto medioambiental convierte a T-HYNET en un proyecto clave para avanzar en la descarbonización de sectores industriales de difícil electrificación, alineado con los objetivos climáticos de España y de la Unión Europea.

T-HYNET ha sido seleccionado como uno de los proyectos estratégicos dentro del programa estatal de Valles de Hidrógeno, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondos Next Generation EU. Gracias a esta iniciativa, ha recibido una ayuda de 104,19 millones de euros.

Este proyecto se integra en el Valle del Hidrógeno de Cataluña y el Corredor del Hidrógeno del Ebro, dos ecosistemas clave para el desarrollo de la economía del hidrógeno en el sur de Europa.

Ecoplanta para el 2029

La compañía avanza también en la planta demo de combustibles sintéticos de Bilbao, que estará plenamente operativa en 2027, y en la Ecoplanta de Tarragona, que se pondrá en marcha en 2029 tras una inversión de más de 800 millones de euros. Esta instalación, pionera en Europa, transformará residuos urbanos en 240.000 toneladas anuales de metanol renovable y circular. Por su carácter innovador, la Ecoplanta ha sido seleccionada por la Unión Europea para recibir financiación a través del programa Innovation Fund.

Repsol es el mayor productor y consumidor de hidrógeno de España y Portugal. Por eso, sustituirá progresivamente el hidrógeno convencional que utiliza como materia prima en sus centros industriales por renovable. El objetivo es alcanzar una producción equivalente de hasta 300 MW en 2028 gracias a su tres electrolizadores.

Repsol prevé inversiones netas de entre 3.900 y 4.100 millones de euros en el área Industrial hasta 2028, de las que el 40% se destinará a iniciativas de bajas emisiones, como la producción de combustibles e hidrógeno renovables.