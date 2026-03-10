Cambrils inaugura el Centro de Interpretación de la Pesca para «poner en valor» la profesión

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Centro de Interpretación de la Pesca de Cambrils abrió las puertas este lunes con la visita del conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig. Los visitantes pudieron estrenar sus espacios interiores diseñados por 2.17 Arquitectes, completamente renovados respeto al inicio del proyecto ahora hace un año con varias salas dedicadas a la cultura marinera de Cambrils y el trabajo de la Cofradía de Pescadores, donde se sitúa el recinto.

Los espacios principales están dedicados a la visualización de los procedimientos de arrastre y pesca en las costas cambrilenses, el mantenimiento de la tradición y el oficio de la lonja. También cuenta con un apartado museístico con varias maquetas que representan la costa del municipio y varios elementos emblemáticos, como las barcas de pescadores o la Torre del Puerto. Una de las funciones del Centro también será la realización de Showcookings (espectáculos de cocina), degustaciones y clases de cocina, que se llevarán a cabo en el Aula Gastronómica.

«Necesitábamos un espacio que nos diferenciara del resto de cofradías», indicaba el patrón mayor de la Cofradía de Cambrils, Siscu Gil. En el transcurso de la inauguración, también se entregaron los Sellos del Peix de Llotja en los restaurantes Les Fonts y Denver para «remarcar la calidad» de sus productos.

Situación crítica

Durante su visita al equipamiento, Òscar Ordeig hizo referencia a la «necesidad» del Centro de Interpretación de la Pesca para «poner en valor el potencial de la gastronomía y la pesca». «El Centro es importante para que todo el mundo entienda la historia, el trabajo, las cofradías y explicar quiénes somos», resaltaba el conseller.

El estreno del espacio, sin embargo, fue amargo al comentar el estado actual del sector de la pesca. Una cuestión que el conseller calificó «de locura» por las iniciativas impulsadas desde la Unión Europea. «El modelo propuesto está basado en el Atlántico, no en el Mediterráneo», lamentaba Ordeig. A pesar de todo, el responsable hizo un llamamiento al «positivismo» haciendo mención del «compromiso» adquirido por el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis. «Necesitamos determinación para decidir hacia donde quiere ir el sector, pedimos confianza y paciencia», añadió el conseller para concluir.