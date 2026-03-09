Salou mejorará las condiciones del contrato del servicio de socorrismo después de retrasarlo

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou mejorará las condiciones del contrato del servicio de socorrismo para esta temporada veraniega después de retrasar su licitación. El consistorio recibió un recurso especial por parte de la empresa Blue Alfa Safety SL. durante el proceso de adjudicación, que provocó la decisión por parte del gobierno salouense de «suspender el plazo de presentación de proposiciones» para modificar las condiciones financieras.

Una situación que, según afirman desde el consistorio, no comportará cambios respeto al inicio de la temporada turística para Semana Santa. El mismo Ayuntamiento financiará los primeros meses de servicio con las mejoras implementadas inicialmente al contrato hasta que adjudique la licitación.

De esta manera, sólo se prevé retrasar la adjudicación del contrato hasta los primeros meses de verano, donde también se espera introducir el nuevo horario especial de servicio hasta las 22.00h de la noche. De esta manera, el Ayuntamiento pretende asegurar el servicio de seguridad en las playas a partir de abril.

La empresa que presentó el recurso, Blue Alfa Safety, argumentaba que el contrato inicial por licitación por parte del consistorio era «objetivamente inviable» en el ámbito económico por la «falta de financiación» propuesta. La propuesta incorporaría 24 puestos de trabajo y cubriría 419 días de servicio.