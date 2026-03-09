El punto de Cataluña donde más ha llovido con la borrasca Regina está en Tarragona: 275 litros

La borrasca Regina ha dejado importantes acumulaciones de lluvia en varias zonas de Tarragona y Cataluña durante los últimos días. El registro más destacado lo alcanzó un punto concreto, donde se recogieron 275 litros por metro cuadrado, convirtiéndose en el lugar con más precipitación de toda Cataluña durante el temporal.

Se trata del Parc Natural dels Ports, en el Baix Ebre, según los datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Le siguen en intensidad otros puntos del Camp de Tarragona, como Tivissa (Ribera d’Ebre) con 145,7 mm, Prades (Baix Camp) con 133,1 mm, Mas de Barberans (Montsià) con 127,1 mm y Ulldecona – Els Valentins (Montsià) con 124,9 mm.

Tras días de lluvias intensas y persistentes, la previsión indica que la inestabilidad ha remitido y se esperan varios días de buen tiempo y cielos despejados en la mayor parte de la región, lo que permitirá a la naturaleza y los suelos recuperar gradualmente el equilibrio hídrico.

Aunque el temporal ya ha remitido, los registros de lluvia de la borrasca Regina ponen de relieve la variabilidad y fuerza de estos episodios en Tarragona, y destacan cómo ciertas zonas elevadas y del sur de la provincia acumulan precipitaciones muy superiores a la media de otras comarcas.