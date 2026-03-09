El precio del alquiler en Tarragona sube un 26,8% frente al año pasado

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El piso tipo en Cataluña en febrero de 2026 tuvo un precio medio de 16,57 euros por metro cuadrado, lo que supuso un ascenso mensual del precio de alquiler del 0,91%. Respecto a febrero de 2025, el repunte fue del 9,74%, según el informe mensual de precios de alquiler de www.pisos.com.

Cataluña fue la tercera autonomía con la mensualidad más cara para los inquilinos, por detrás de Madrid (21,85 €/m²) y Baleares (18,75 €/m²). Por su parte, el piso de alquiler en España tuvo en febrero de 2026 un precio medio de 14,45 euros por metro cuadrado, subiendo un 0,77% mensual. Respecto a febrero de 2025, el incremento fue del 12,71%.

Tarragona lideró los repuntes a nivel regional

Frente a enero, todas las provincias catalanas subieron. Tarragona (1,73%) fue la provincia que más subió de la autonomía. De un año a otro, también subieron todas. Tarragona (26,80%) lideró los repuntes a nivel regional. Con 18,89 euros por metro cuadrado en febrero de 2026, Barcelona fue la segunda provincia más cara para los inquilinos a nivel nacional, mientras Tarragona (8,95 €/m²) fue la provincia más económica de Cataluña.

Gráfico sobre la evolución del precio del alquiler respecto 2025.pisos.com

En cuanto a las capitales catalanas, Lleida (0,31%) fue la que más ascendió de la región. Girona (-1,08%) arrojó la devaluación más relevante de España. Interanualmente, Tarragona (11,02%) fue la sexta capital española que más se encareció, mientras que Girona (-15,20%) fue la tercera que más se rebajó del país. En el apartado de precios, Barcelona (30,04 €/m²) fue la capital de provincia más cara de España. Lleida (7,68 €/m²) fue la quinta capital más asequible del país..

«Los precios de alquiler no dejan de subir, la oferta se reduce y el acceso a una vivienda bajo esta fórmula se ha convertido en un auténtico problema social en muchas ciudades», indica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, puntualizando que «el problema del alquiler en España no es solo económico; es también político y regulatorio».

El experto indica que «no es que haya millones de personas buscando piso de repente; es que hay cada vez menos viviendas disponibles para alquilar a largo plazo porque los propietarios huyen: inseguridad jurídica percibida, rigidez normativa, límites a la actualización de rentas y un marco regulatorio cambiante que introduce incertidumbre». En este sentido, el experto expone una consecuencia lógica: «Cuando hay diez personas compitiendo por una sola vivienda, el precio sube».

El directivo continúa exponiendo que «el problema es que el control de rentas, aplicado sin un aumento paralelo de la oferta, tiende a reducir aún más el número de viviendas disponibles», añadiendo que «limitar precios puede aliviar a algunos inquilinos a corto plazo, pero si se desincentiva al propietario, el resultado es menos oferta, peor mantenimiento del parque y un mercado más opaco».