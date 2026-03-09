Mercaderies per l'Interior celebra que PIMEC apueste por vaís segregadas entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders

Mercaderies per l'Interior celebra la postura de PIMEC, que advierte del riesgo inminente de colapso ferroviario en el tramo Tarragona – Sant Vicenç de Calders ante el incremento previsto de trenes de mercancías con la entrada en funcionamiento del tercer hilo del Corredor Mediterráneo. PIMEC reclama la necesidad de impulsar un gran pacto ferroviario para planificar el futuro de la red en el Camp de Tarragona.

La entidad empresarial expuso esta situación en una reunión con los diferentes grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya y varios agentes del territorio, entre ellos la misma plataforma Mercaderies per l'Interior, representada por su portavoz, el Eugeni Sedano, y el ingeniero Ramon Juanola, y con quien comparte la preocupación por la saturación de las vías del litoral.

Mercaderies per l'Interior denuncia desde hace meses y resaltó durante la reunión que el incremento de trenes de mercancías que comportará la entrada en funcionamiento del tercer hilo del Corredor Mediterráneo coincidirá con el aumento anunciado de servicios de pasajeros en una infraestructura que ya funciona muy cerca del límite de su capacidad. Un riesgo de colapso que PIMEC comparte.

Ante esta situación, la patronal defiende que el territorio necesita un acuerdo amplio entre administraciones, sector económico y sociedad civil que permita planificar con visión de futuro el sistema ferroviario y evitar nuevos cuellos de botella en la red.

En este sentido, PIMEC señala que la solución estructural pasa por avanzar hacia un modelo de vías segregadas, con infraestructuras diferenciadas para el transporte de mercancías y para el transporte de pasajeros. Según la entidad, esta separación es clave para garantizar tanto la competitividad logística como la fiabilidad y la calidad del servicio ferroviario para la ciudadanía.

Esta propuesta coincide con una de las principales reivindicaciones que defiende desde hace años la plataforma Mercaderies per l'Interior, que alerta de las consecuencias de concentrar el tráfico de mercancías –algunas, peligrosas– en las líneas ferroviarias del litoral, especialmente en tramos urbanos con núcleos densamente poblados y con una elevada demanda de transporte de pasajeros.

Desde Mercaderies per l'Interior se valora positivamente que el tejido empresarial del territorio, representado por PIMEC, refuerce la necesidad de un debate estratégico sobre el modelo ferroviario y se alinee con la demanda de planificar infraestructuras que permitan separar los diferentes tipos de tráfico ferroviario.

Tanto la patronal como la plataforma coinciden en que el desarrollo del Corredor Mediterráneo es esencial para la economía, pero alertan de que su implementación no puede comportar la saturación de las líneas actuales ni poner en riesgo la movilidad cotidiana de miles de usuarios.

Por este motivo, hacen un llamamiento a las administraciones competentes para que se abra un gran pacto ferroviario en el territorio que permita definir con consenso las inversiones y las infraestructuras necesarias para garantizar un sistema ferroviario eficiente, equilibrado y preparado para el futuro.