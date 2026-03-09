ERC reclama mejoras de seguridad en la AP-7 y actuaciones urgentes en la A-27 en el Camp de Tarragona

Un turismo avanzando a un camión en la A-27 a la altura de la Pobla de Mafumet.Google Maps

La senadora de Esquerra Republicana Laura Castel ha presentado una moción en la Comisión de Transportes del Senado para reclamar varias actuaciones para mejorar la seguridad y el mantenimiento de la red vial de titularidad estatal en el Camp de Tarragona.

Con respecto a la autopista AP-7, la iniciativa propone reforzar las condiciones de seguridad de las seis áreas de emergencia situadas entre los puntos kilométricos 213 y 256 a su paso por la demarcación de Tarragona. En concreto, ERC pide instalar una iluminación adecuada en estas zonas, implementar señalización kilométrica específica para facilitar la localización y comunicar su geolocalización exacta al servicio de emergencias 112 para agilizar la respuesta en caso de incidente.

La moción también reclama instalar señales verticales de «cedéis el paso» a la salida de las áreas de emergencia para garantizar una reincorporación segura al tráfico, reasfaltar el firme de estas zonas y colocar paneles informativos que recuerden la obligatoriedad de utilizar chalecos reflectantes cuando los conductores tengan que bajar del vehículo.

Por otra parte, la iniciativa también pone el foco en el estado de la autovía A-27, una infraestructura clave para la movilidad del territorio. ERC pide ejecutar obras urgentes de reparación del firme en el tramo que conecta Tarragona con la Pobla de Mafumet, así como limpiar e inspeccionar periódicamente los sumideros, especialmente en los tramos de Constantí, para evitar acumulaciones de agua y posibles inundaciones en las fincas agrícolas adyacentes.

Finalmente, la moción reclama finalizar con carácter prioritario las obras de la A-27 entre los municipios de Valls y Montblanc, una actuación largamente reivindicada en el territorio para mejorar la conexión vial y la movilidad en el Camp de Tarragona.

Con esta iniciativa, ERC defiende la necesidad de garantizar una red vial más segura y en condiciones adecuadas de mantenimiento, y reclama al gobierno español que actúe con celeridad para resolver déficits que afectan a la seguridad y la movilidad en el territorio.