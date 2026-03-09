Constantí adaptará los accesos y lavabos de la Escuela Centcelles

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Constantí prevé eliminar las barreras arquitectónicas de la Escuela Centcelles con la adaptación de la entrada de los servicios, una rampa y la instalación de un ascensor. El proyecto, impulsado por el departamento de Enseñanza de la Generalitat en el marco de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, prevé reformar los espacios para mejorar la accesibilidad en el edificio a personas con movilidad reducida.

La propuesta plantea un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto total de 176.273 euros, a la espera de adjudicar los trabajos. El proceso de licitación empezó el pasado viernes día 6, y espera estar terminado antes de que finalice el curso escolar. El nuevo ascensor tendrá una anchura de 1,10 metros de anchura por 1,40 metros de profundidad, permitiendo el acceso de los usuarios por dos puertas diferentes. Se podrá acceder desde el vestíbulo existente, y desde la planta del pasillo próximo a las escaleras de salida del patio. En total, permitirá transportar a ocho personas y tendrá dos paradas.

Necesidades

La propuesta también se centra en la ampliación y adaptación de los espacios de lavabos para los niños, actualmente no adecuados a los criterios que pide el Gobierno. Se prevé reformar 26.40 metros cuadrados de baños de todo el recinto, adaptando las picas, los inodoros y los equipamientos para personas con movilidad reduida. A los trabajos se sumará la creación de una nueva rampa a la planta piso de entrada en el edificio, que actualmente no cuenta con un acceso adaptado. Una condición que también establece la Generalitat dentro de los protocolos de accesibilidad y de integración.

Entre las actuaciones, se prevé crear una rampa y un pasamano donde se sitúan las escaleras de entrada para «resolver» el desnivel existente entre el exterior y la planta baja. Esta prevé una amplitud de 1,2 metros o superior, y una longitud máxima de 9 metros.

El objetivo también es facilitar la entrada desde el patio, permitiendo a los alumnos un desplazamiento adaptado y «cómodo» hasta las aulas. Desde 1982, la Generalitat establece este tipo de actuaciones dentro de la Ley de Integración con medidas y técnicas concretas que se tienen que aplicar a los centros educativos y sanitarios, centrándose en la adecuación para personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales para «mejorar su calidad de vida».

En este sentido, la actuación prevista por el consistorio está integrada en el POUM local en el ámbito de ajustes a las necesidades funcionales de varios equipamientos. La Escuela Centcelles cuenta con más de 3.000 metros cuadrados, aunque por esta actuación no se modificará el techo total edificado del equipamiento.