Adiós a la borrasca Regina: llegan días de sol y estabilidad tras el temporal en Tarragona

Tras varios días de lluvias persistentes y localmente intensas provocadas por la borrasca Regina, la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indica que la provincia de Tarragona experimentará una mejora notable en el tiempo. Los cielos se despejarán progresivamente y se esperan días de sol y estabilidad en toda la región.

El temporal ha dejado acumulaciones destacadas en varios puntos, especialmente en zonas elevadas y del sur de la provincia, donde se han registrado más de 120 litros por metro cuadrado en algunos casos. Por ejemplo, en el Parc Natural dels Ports han caído 275 mm desde el pasado jueves y hasta el domingo a las 11 horas.

A este punto del Ebre, le siguen en intensidad otros puntos de la demarcación tarraconense, como Tivissa (Ribera d'Ebre) con 145,7 mm, Prades (Baix Camp) con 133,1 mm, Mas de Barberans (Montsià) con 127,1 mm y Ulldecona – Los Valentins (Montsià) con 124,9 mm.

Así pues, tras varios días de lluvias intensas, el sol volverá a ser el protagonista en Tarragona, sobre todo, a partir del miércoles. Por este motivo, las temperaturas subirán hasta superar los 20 grados de máxima, por lo que el ambiente será incluso primaveral.