Rescatan a dos personas que intentaban cruzar en coche el río Gaià en Montferri

Los Bomberos han rescatado este domingo por la tarde a dos personas que intentaban cruzar en coche el río Gaià en Montferri. Los hechos han tenido lugar a las 16.10 horas, cuando los Bomberos han sido alertados porque dos personas se encontraban atrapadas encima de su coche dentro del río Gaià, en un paso a nivel inundado por el agua.

La fuerza del agua después de la lluvia de estos días ha provocado que el vehículo fuera arrastrado por el caudal del río. Los Bomberos han rescatado a las dos personas ilesas y han asegurado el vehículo para evitar que se lo llevara la corriente.