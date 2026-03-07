La lluvia continuada pone en alerta varias comarcas de Tarragona

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

Les precipitaciones continuadas que está dejando la borrasca Regina siguen afectando a varias zonas de la provincia de Tarragona. Según las previsiones meteorológicas, en algunos puntos se podrían acumular más de 100 l/m² a lo largo del episodio, que se podría alargar durante todo el sábado.

Ante esta situación, Protección Civil mantiene activado el plan Inuncat en fase de alerta y pregunta a la ciudadanía que actúe con prudencia, especialmente cerca de ríos, rieras y barrancos, dónde el nivel del agua puede aumentar rápidamente.

Aunque las lluvias no están cayendo con gran intensidad, el hecho de que sean constantes está provocando que el caudal de algunos ríos aumente de manera progresiva. Por este motivo, el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) sigue controlando la evolución de la situación y los avisos de riesgo en diferentes cuencas del nordeste del país y a las Tierras del Ebro.

En algunas zonas del territorio ya se han registrado acumulaciones de agua muy importantes. En Puig Sesolles, en el Vallès Oriental, la lluvia acumulada se acerca a los 200 l/m² mientras que en el parque natural dels Ports, en el Baix Ebre, se superan los 180 litros.

El Servicio Meteorológico de Cataluña prevé que en varias comarcas del nordeste y del sur del país se puedan superar los 100 l/m² en un periodo de 24 horas. Por eso, se recomienda mantenerse informado de la evolución del tiempo y extremar la precaución en los desplazamientos y en zonas con riesgo de inundación.