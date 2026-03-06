Salou prorroga los Talleres de Estudio Asistido (TSAE) para impulsar el éxito educativo

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou continúa con la apuesta por el refuerzo de los Talleres de Estudio Asistido (TSAE) de primaria y secundaría en el municipio dentro del Plan Educativo de Entorno de Salou del 2024-2025. La propuesta, de que tiene el objetivo de incrementar el éxito académico en el municipio, renovó su actividad en la localidad a través de la empresa Fabra Formación con un presupuesto de 26.278 euros, prorrogando la introducción de servicios en los dos ámbitos educativos hasta el mes de junio del 2026, con previsión de ampliarse.

Durante el curso 2025-2026 el municipio de Salou cuenta con 16 grupos de Talleres de Estudio Asistido repartidos entre las diferentes escuelas e institutos públicos del municipio. Espacios que, de acuerdo con el consistorio, son considerados de «inclusión y atención a niños y jóvenes con necesidades educativas diversas» para recibir «un soporte especial y complementario».

Los servicios actuales prorrogados incluyen la Escuela Europa, la Santa Maria del Mar, la Escuela Salou, Vora Mar, el Instituto Jaime I y el Instituto Marta Marta. Todos los centros plantejen ofrecer cinco horas semanales de refuerzo y atención directa a los alumnos. En total, el contrato prevé también la incorporación de 36 profesionales de la educación: seis por cada centro participante para reforzar el servicio en el municipio durante el curso actual con la posibilidad de ampliarlo nuevamente.

Diversidad

El año 2008, el consistorio salouense firmó el primer convenio de colaboración con el departamento de Enseymanent, que se ha ido ampliando hasta este 2026. La propuesta prevé ayudar a niños y jóvenes a desarrollar más capacidades y competencias con ejercicios para promover la igualdad de oportunidades en los procesos y resultados educativos.

Este año, los talleres también mantienen la oferta de asistencia fuera de los horarios lectivos para «reforzar competencias académicas y fomentar hábitos de estudio y organización». Desde la concejalía de Enseyament también se ha señalado la «necesidad» de promover una «actitud positiva» hacia el aprendizaje, «favoreciendo el bienestar emocional del alumnado». El TSAE siguen renovándose en contratos plurianuales, que volverán a renovarse este 2026 para aumentar la oferta de asistencia al municipio.

De acuerdo con el último informe de la Generalitat (2023-24), almenos 9.025 alumnos en Cataluña optaron para participar en talleres de apoyo para incrementar sus competencias fuera del ámbito educativo obligatorio.

En Salou, más de 4.800 niños figuraban, el año 2023, dentro del Plan Educativo de Entorno, más de la mitad de los cuales (2.500) obtuvieron apoyo con los TSAE.