Plataformas de usuarios del tren denuncian que el Plan de Rodalies «ignora» las líneas de Tarragona y el Ebre

Les entidades de usuarios del ferrocarril del sur de Cataluña han denunciado que la actualización del Plan de Rodalies de Cataluña 2026-2030 deja sin actuaciones relevantes las líneas que dan servicio en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. En un comunicado, la Plataforma Dignitat a les Vies, Propera Parada Valls, l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, la Plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre y la Plataforma de Promoció del Transport Públic, han expuesto que en la reunión con la Generalitat y Adif no los concretaron «actuaciones estructurales para mejorar» las líneas que conectan el sur con Barcelona y el resto del país y han lamentado que el modelo está «centralizado en el área metropolitana de Barcelona».

Entre las carencias que han detectado del Plan de Rodalies 2026-2030, han citado que «no se plantea ningún aumento significativo de capacidad en las líneas regionales del sur, especialmente a las de vía única». Asimismo, han afirmado que «no hay ninguna estrategia para mejorar el servicio ferroviario» en la demarcación de Tarragona y «no se definen actuaciones relevantes para mejorar la fiabilidad de la R2 Sur, uno de los corredores con más incidencias del sistema». Al mismo tiempo, han apuntado que los servicios de cercanías del Camp de Tarragona (RT1 y RT2) «continúan sin un plan real de desarrollo». Asimismo, han denunciado que «no hay actuaciones previstas a las estaciones de las líneas R13, R14 y R15 por construir pasos elevados o soterrados ni para prolongar andenes para trenes largos».

Con respecto al túnel del Garraf, han asegurado que hay una necesidad «inminente» de cuadruplicar las vías, «pero la propuesta actual de Adif plantea ensanchar los túneles existentes, una actuación que comportaría un corte muy largo en el tiempo de la circulación ferroviaria». Según las entidades, la solución pasaría por construir un túnel nuevo, «de manera que cuando este túnel esté en servicio se pueda ensanchar el túnel del lado de montaña y se mantenga el túnel del lado de mar como vía de evacuación de emergencia». Para las plataformas, esta solución permitiría ejecutar las obras sin interrumpir la circulación ferroviaria y con unas afectaciones mínimas al servicio.

Basado en Barcelona

Los colectivos han añadido que el Plan de Rodalies 2026-2030 «mantiene un modelo ferroviario fuertemente centralizado en el área metropolitana de Barcelona» y deja «en segundo plano» las líneas del sur. «Este planteamiento perpetúa un sistema ferroviario que todavía responde a la lógica del Plan de Enlaces Ferroviarios de Barcelona de 1967, basado en una estructura radial centrada en la capital y con poca vertebración territorial», han apuntado. Un modelo que consideran «incompatible» con la «movilidad sostenible, cohesión territorial y equilibrio entre territorios».