Las nucleares de Ascó y Vandellòs produjeron 22.800 GWh en 2025

Las tres centrales nucleares catalanas produjeron a lo largo de este 2025 un total de 22.800 GWh, según datos provisionales de Red Eléctrica adelantados por la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV). Esta producción representa un 58,8% de la energía producida en Cataluña y un 8,6% de la producción global limpia del sistema eléctrico peninsular. Lideró la estadística la central nuclear Ascó I, con 7.991,3 GWh y un factor de carga (la diferencia entre la producción en un periodo y la potencial funcionando al 100%) del 92,42%; seguida de Vandellòs II, con 7.392 GWh y un factor de carga del 81,02%; y Ascó II con 7,280,6 GWh y un 92,12%.

La aportación conjunta al sistema eléctrico equivaldría a la cobertura del 11% del consumo de energía eléctrica de las más de 19,7 millones de hogares del territorio estatal. Según ha precisado la misma empresa que gestiona las tres plantas atómicas catalanas, la producción nuclear habría contribuido a lo largo de 2025 a un «ahorro de la emisión» de 8,4 millones de toneladas equivalentes de CO2.