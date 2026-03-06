Duesaigües creará un centro polivalente con un consultorio médico y un espacio de trabajo

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Duesaigües prevé impulsar el proyecto de rehabilitación de uno de los edificios del Casco antiguo para la creación de un Centro de promoción de actividades socioculturales y económicas. La propuesta plantea la reforma exterior e interior del recinto, situado en la plaza del 15 de agosto del municipio, para incorporar un consultorio médico y espacios de apoyo en la planta baja, y un futuro espacio de trabajo o co-working o similar» en la primera planta.

Para llevar a cabo el proyecto, el consistorio prevé la reorganización de espacios dentro de la edificación y la mejora de condiciones de accesibilidad, funcionalidad y seguridad.

La planta baja se reformará para integrar la sala de espera, la recepción, servicios higiénicos y un espacio de uso polivalente destinado a funciones como reuniones, administración, asistencia o uso comunitario, permitiendo el uso de manera «independiente» del consultorio. En el caso de la planta primera, se creará un espacio diáfano para destinarlo a un espacio compartido para empresas o residentes que lo quieran utilizar, así como un área de soporte.

Les dos plantas se conectarán a través de un nuevo ascensor, adaptado también para personas con movilidad reducida.

Renovación e innovación

La propuesta, impulsada por el consistorio, prevé un presupuesto de licitación de 210.235 euros y un plazo de entre cinco y seis meses. El edificio, que hace años que está desocupado, presenta un estado de deterioro acelerado, concretamente en los elementos interiores.

El proyecto prevé renovar también la fachada exterior con un acabado moderno que se adapte en torno a la plaza. También se pretende reformar toda la red de suministro de agua, saneamiento, electricidad y climatización, entre otros, y la inclusión de equipamientos que mejoren la iluminación natural.

De acuerdo con el consistorio, las entidades sociales y administrativas del municipio «podrán hacer uso del espacio», donde «tienen una gran cabida». La renovación y adecuación del edificio se proyectó durante las jornadas de trabajo organizadas por Seniorlab, después de que el Ayuntamiento adquiriera el recinto y planteara el proyecto. También sitúan el Centro como «un proceso de innovación en un entorno rural» que «evidencia la capacidad transformadora del trabajo y el esfuerzo colectivo» en estos casos.