Dignitat a les Vies, obligados a cerrar la web de limitaciones de velocidad

Dignitat a les Vies ha comunicado a través de su cuenta de X que se han visto obligados a cerrar la web de limitaciones de velocidad. El motivo sería, según explican en un comunicado, que el acceso a la web ha sido bloqueado, a pesar de no haber recibido ninguna notificación oficial. «Creemos que se ha instado una orden judicial por considerar sensible la información sobre el estado de las vías», añaden.

La entidad asegura que «el gobierno parece preferir la opacidad al servicio público. Argumentan que las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) no son datos públicos, pero nosotros creemos que la transparencia no es una amenaza, es un derecho democrático».

Dignitat afirma que otros países de la Unión Europea tienen portales públicos con estos datos. «No estamos pidiendo nada excepcional», y añaden que «la falta de datos no es técnica, es política».

Desde el ente afirman que varios trabajadores ferroviarios les hicieron llegar 10 aportaciones de datos. «Ellos también quieren que se conozca la realidad de la infraestructura donde trabajan cada día», aseguran.

Y finalizan diciendo que «tenemos derecho a saber que las vías por donde circulamos son seguras. La seguridad ferroviaria no puede ser un secreto de estado». Por lo que aseguran que «no nos harán callar. Seguiremos reivindicando el derecho a la información, a la seguridad y a un servicio digno. Los usuarios no somos niños a quienes se tiene que esconder la verdad, somos ciudadanos que exigimos respeto».