Los Bombers reciben 67 avisos por las lluvias entre las 7 y las 12 horas, 15 en Tarragona

Los Bombers han recibido 67 avisos relacionados con las lluvias entre las 07 horas de este viernes y las 12.00, ninguno grave. Desde el inicio del temporal Regina, este jueves, han registrado 172. La mayoría han sido por árboles caídos y alguna pequeña inundación. Por regiones de emergencias, la mayoría se han acumulado en el Metropolitano Norte, con 73, seguimiento del Metropolitano Sur, con 41; Girona, con 25, y Tarragona, con 15.

Por otra parte, el 112 ha recibido hasta las 11 horas un total de 213 llamadas relacionadas con el episodio de lluvias, que han generado 156 expedientes. El grueso de avisos procedían del Barcelonès (25,68%), el Vallès Occidental (19,67%) y el Vallès Oriental (10,38%).