Los Bombers reciben 28 avisos por las lluvias durante la noche, 10 en Tarragona y 2 en el Ebre

Los Bombers han recibido 28 avisos relacionados con las lluvias entre las 22.00 horas de este jueves y las 7.00 del viernes. Desde el inicio del temporal Regina, este jueves, han registrado 105. La mayoría han sido por árboles caídos y alguna pequeña inundación. Por regiones de emergencias, la mayoría se han acumulado en el Metropolitano Norte, con 52, seguido del Metropolitano Sur, con 25; las de Tarragona y Girona, con una decena cada una; la Centro, con 5, la de Terres de l'Ebre, con dos, y la de Lleida, con un aviso.

Por otra parte, el 112 ha recibido hasta las 7.00 horas 132 llamadas por 99 incidentes. El grueso de avisos procedían del Barcelonès (24,14%), el Vallès Occidental (24,14%) y el Vallès Oriental (13,79%).

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que la precipitación se mantenga principalmente este viernes por la mañana, sobre todo en el nordeste, litoral y prelitoral.