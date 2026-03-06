METEOROLOGÍA
Los Bombers reciben 28 avisos por las lluvias durante la noche, 10 en Tarragona y 2 en el Ebre
El 112 registra 132 llamadas desde el inicio del episodio, la mayoría en el área de Barcelona
Los Bombers han recibido 28 avisos relacionados con las lluvias entre las 22.00 horas de este jueves y las 7.00 del viernes. Desde el inicio del temporal Regina, este jueves, han registrado 105. La mayoría han sido por árboles caídos y alguna pequeña inundación. Por regiones de emergencias, la mayoría se han acumulado en el Metropolitano Norte, con 52, seguido del Metropolitano Sur, con 25; las de Tarragona y Girona, con una decena cada una; la Centro, con 5, la de Terres de l'Ebre, con dos, y la de Lleida, con un aviso.
Por otra parte, el 112 ha recibido hasta las 7.00 horas 132 llamadas por 99 incidentes. El grueso de avisos procedían del Barcelonès (24,14%), el Vallès Occidental (24,14%) y el Vallès Oriental (13,79%).
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que la precipitación se mantenga principalmente este viernes por la mañana, sobre todo en el nordeste, litoral y prelitoral.