Artistas de Tarragona, presentes en la feria ARCO de Madrid

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La feria internacional de arte contemporáneo, ARCO, de Madrid ha contado con representación tarraconense y ebrense. La artista multidisciplinar ampostina Mari Chordà, el reusense Oriol Enguany o el tortosino Dionís Escorsa, ganador de la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona del año 2021, son algunos de los artistas que han tenido una presencia destacada en una de las principales ferias de arte contemporáneo del circuito internacional. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, también ha estado presente.

Llauradó ha explicado que «se una muestra del marcado carácter creativo y artístico de nuestro territorio, de donde han surgido grandes artistas, hombres y mujeres, de proyección internacional». Además, ha destacado el papel en la feria del arte digital; «el arte evoluciona y se adapta a los tiempos actuales, aprovechando lo mejor que nos ofrece la tecnología, y en este camino, centros como el NewArt Foundation tienen un papel primordial».

En este sentido, la presidenta de la Diputació, acompañada del diputado delegado de Promoción Social y Cultural, Òscar Sánchez, ha participado en el acto de entrega de premios organizada por este centro reusense especializado en arte digital en colaboración con ARCOmadrid y Arts Connection Foundation a través del cual distingue las obras de arte tecnológico presentadas en la feria. Los ganadores han sido Julia Scher por Avi Loeb (2023), presentada por la galería Esther Schipper Gallery, una pieza que reflexiona sobre los sistemas de vigilancia; y Jonas Englert por Movimiento, de la Galerie Anita Beckers, por su invitación a la contemplación en un contexto dominado por la rapidez de las imágenes.

Artistas de la demarcación de Tarragona también han estado presentes en la feria ARCO a través de las publicaciones que la Diputación les dedica. En el espacio ArtsLibris se pueden consultar los libros dedicados a Mariaelena Roqué, Mari Chordà, Josep Royo, Quim Packard o Ariadna Parreu, entre otros.

La presidenta de la Diputació y el diputado de Cultura también han participado al acto que se ha celebrado en la delegación del Gobierno de la Generalitat en Madrid con los artistas a catalanes presentes en la feria ARCO estos días. Precisamente en el Centro Cultural Llibreria Blanquerna, se sienta de la delegación del Gobierno de la Generalitat en Madrid, se exponen actualmente obras del pintor riudomenc Joaquim Chancho.