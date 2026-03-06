8M: Fin de semana reivindicativo en el Camp de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Camp de Tarragona se prepara para vivir un fin de semana intenso de actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra este 8 de marzo. Entre el viernes y domingo se han programado movilizaciones feministas, actos institucionales y propuestas culturales en varias ciudades del territorio. Sin embargo, la previsión de lluvia hace que algunos actos puedan sufrir modificaciones de última hora, aplazamientos o cambios de ubicación.

En Tarragona, el Ayuntamiento ha organizado una programación transversal bajo el lema «Som Imparables». Este viernes ha tenido lugar la lectura del manifiesto institucional dentro del Ayuntamiento a las 12.45 horas. En un primer momento, la lectura se iba a realizar delante del Ayuntamiento, pero la lluvia ha obligado a trasladarse al interior del recinto.

Lectura del manifiesto en Tarragona



La programación continuará el sábado con varias propuestas culturales. Entre ellas, la representación de la obra ‘Máquinas sexuales’ en la Sala Trono y, a partir de las 16.30 horas, el Escape Room ‘Incendi a la Triangle Shirtwaist Company’ en el Espacio Joven Kesse. También en este caso, la organización no descarta posibles cambios si la lluvia dificulta el desarrollo normal de las actividades previstas.

De cara al domingo, destaca la representación del Ball Parlat de Sogra i Nora, de la Asociación Dames i Vells de Tarragona. La actividad está prevista por la mañana en los jardines ante la Diputación y por la tarde en el Paseo de las Palmeras, con una propuesta que ofrece una mirada crítica y humorística sobre los roles tradicionales y las cuestiones de género dentro de los hogares actuales. Aun así, el desarrollo final de los actos dependerá también de la evolución del tiempo.

Paralelamente, el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (MNAT) ofrece entre el 3 y el 8 de marzo el recorrido autónomo de la exposición ‘Voces de mujeres’ dentro de Tarraco/MNAT en el Tinglado 4, una propuesta que pone en valor diferentes miradas femeninas a través del patrimonio y la historia.

Otros municipios del Camp de Tarragona también han programado actividades vinculadas al 8M. En Reus, este viernes el Salón de Plenos acoge a las 10 horas un acto institucional de homenaje a mujeres referentes del ámbito sanitario. El sábado, el colectivo feminista La Hora Violeta ha convocado una marcha de antorchas por las calles del centro a las 19 horas, mientras que el domingo ha previsto otras actividades como una Caminata por la Igualdad a las 10 horas. En todos estos casos, la celebración de los actos también podría verse condicionada por la meteorología.

La programación reivindicativa se extiende también a otros municipios del territorio. El Morell prevé la lectura del manifiesto institucional este viernes a las 11 horas delante del Ayuntamiento, mientras que Valls lo ha trasladado al próximo viernes 13 de marzo a las 11 horas en la plaza Pere Català Roca, a causa de la lluvia. En Constantí, la lectura está prevista el domingo a las 13 horas delante del consistorio, seguida de la tradicional comida de la mujer en el Pabellón Municipal a las 14 horas, siempre que el tiempo lo permita.

En Altafulla, el manifiesto se leerá el domingo a las 12.30 horas en la plaza Martí Royo, junto con un concierto vermú con Núria Duran, mientras que en Torredembarra la lectura institucional está prevista el lunes a las 9 horas en el Pati del Castell. Todas estas actividades podrían adaptarse si la lluvia obliga a modificar la programación prevista.

En Cambrils, el fin de semana del 8M coincide con la celebración del Festival de Cine y Fòrum Internacional de Derechos Humanos (FICCID), que se alargará hasta el 16 de marzo e incluye proyecciones y debates vinculados a los derechos humanos y a la igualdad de género.

Finalmente, la Plataforma Feminista y LGTBIQ+ del Camp ha convocado una manifestación unitaria a Tarragona este domingo a las 12 horas, con salida desde la plaza Imperial Tàrraco bajo el lema ‘Lucha feminista, lucha antirracista’. Como en el resto de actividades del fin de semana, la organización también está pendiente de la evolución del tiempo, que podría comportar ajustes en el desarrollo de la movilización.