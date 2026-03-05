Los trabajadores de International Paper lamentan la «falta de avances» en las negociaciones

Imagen de la primera manifestación de los trabajadores de IP a Tarragona. Imagen de la reunión entre Comunes y trabajadores de este miércoles.ACN

Les negociaciones entre los trabajadores y trabajadoras de International Paper de Valls y Montblanc y la empresa norteamericana continúan «sin avances» después de un mes. Los afectados por el anuncio de cierre enviado por la compañía, por carta y sin aviso previo, lamentaban la situación, que tiene como fecha fijada los días 17 o 18 de marzo para llegar a un acuerdo, un día antes de la clausura anunciada por la sociedad (el día 19).

Según indicaba el portavoz sindical de la planta de International Paper en Valls, Albert Queralt, actualmente se está trabajando a contrarreloj «analizando los informes a técnicos» aportados por la empresa con los cuales «demuestran que las fábricas no son viables».

«La información aportada está mezclada y pedimos que se clasifique por plantas», explicaba el portavoz. En esta línea, Queralt también aseguraba que la intención de los trabajadores es «demostrar que los informes no son correctos», sino «casi tendenciosos».

Después de anunciar una huelga indefinida hace menos de dos semanas, los afectados también confirmaban que «tienen intención de continuar», aunque lamentan un incidente ocurrido el pasado viernes con otros compañeros. Durante las movilizaciones, tres trabajadores acudieron a la planta de Valls «sin aviso»: «No ayudó, la empresa activó los protocolos», explicaba el portavoz sindical.

Desde hace cuatro semanas, la Generalitat ha intervenido con la presentación de varias propuestas por evitar la pérdida de más de 200 puestos de trabajo directos e indirectos. Entre las iniciativas, sobresalía la compra por parte de una tercera empresa para continuar con la producción de productos de empaquetado sostenible.

Una opción «viable», según el Gobierno, en la cual surgió el nombre del grupo empresarial Cristian Lay. El conjunto tiene la propiedad de la empresa Matias Gomà Tomàs, que cuenta con una planta también dedicada al papel reciclado en el municipio de La Riba y sería la «más avanzada».

Los trabajadores situaban esta posibilidad como «una cortina de humo», mientras el Ministerio de Industria ha confirmado que se reunirá con los propietarios de International Paper para «conocer los detalles» de la oferta. Los sindicatos también afirmaban que «existen, en total, cuatro propuestas» de compra.

Les otras dos opciones valoradas por la Generalitat, serían la previsión de reubicación de los trabajadores en otras plantas de producción o el impulso por parte del Gobierno de un proceso de «reindustrialización» para cubrir las consecuencias del posible cierre.

Impulso parlamentario

Este miércoles el diputado de los Comunes en el Parlament de Catalunya, Lluís Mijoler, se reunió con los sindicatos de las dos plantas en Tarragona para hablar de las posibilidades que hay sobre la mesa. De acuerdo con el diputado, desde el grupo parlamentario «facilitarán que los sindicatos puedan comparecer en el Parlament de Catalunya y hablar con todos los grupos».

«No sólo ofreceremos la visión de los Comunes, queremos tener un consenso para afrontar esta inversión o para hacerla directamente desde la administración», expresaba Mijoler. En esta línea, el diputado también señalaba la «necesidad de reindustrialización» que sufre el Camp de Tarragona, criticando la gestión sobre un territorio que, advertía, «ya está lo bastante dañado por la falta de industria». «Discutiremos qué fórmulas podemos generar para impedir el cierre, nos preocupa el proceso de perder industria», lamentó Mijoler.

Decisiones

International Paper dispone de poco más de dos semanas para valorar las ofertas existentes. Los sindicatos critican que la posibilidad más probable «es el cierre», con el fin de continuar con su estrategia empresarial en Europa después de anexarse con el DS Smith. El objetivo de International Paper es centralizar su producción en Nord-amèrica, según afirmaba en una entrevista su director, Andy Silvernail, «eliminando costes en Europa» y cerrando el 1% de los puestos de trabajo en el ámbito global. Es decir, 495 despidos cada hora.