Renfe aumentará las plazas de cuatro trenes Avant que conectan Lleida-Tarragona-Barcelona

Varias personas acceden en un Avant en la estación del Camp de Tarragona en dirección a Barcelona.ACN

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Renfe aumentará las plazas de cuatro frecuencias de los trenes Adelante que unen Lleida con Tarragona SEGRE, y Barcelona a partir del lunes 9 de marzo. Según ha adelantado el el motivo de la mejora es por los resultados de un estudio de viabilidad que ha conclós que este corredor tiene un alta demanda y es viable incrementar las plazas disponibles.

Actualmente, Renfe opera ocho frecuencias diarias entre Lleida, Tarragona y Barcelona. La operadora ferroviaria ofrecerá más asientos en cuatro frecuencias: dos de ida y dos de vuelta. Por eso se ampliará la capacidad del tren que sale a las 7.05 y a las 19.23 horas de Lleida-Pirineus hacia Barcelona-Sants y el que hace el recorrido inverso a las 18.05 y a las 21.30 horas de lunes a viernes. Con este cambio se ofrecerán 1.134 plazas más de lunes a viernes.

El Avant de las 7.05 horas, uno de los más solicitados, pasará de las 476 plazas actuales a las 581. Mientras que los trenes de las 19.23 horas hacia Barcelona y de las 18.05 y 21.30 horas hacia Lleida pasarán de 238 plazas a 343 plazas.

A raíz del incremento de la oferta, Renfe renovará los trenes que ofrecen estas frecuencias, pasando de los modelos Serie 120 a los Serie 106, los denominados trenes de Alta Velocidad de Gran Capacidad, con 581 plazas cada uno.