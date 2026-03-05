El juicio de defensa del río Siurana llega después de cuatro aplazamientos y tres años de retraso

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El próximo 12 de marzo se celebrará en los Juzgados de Reus el juicio contra Andreu Escolà y Anaïs Estrems. Los dos activistas, representantes del GEPEC-EdC y la Plataforma pel Riu Siurana, que están acusados de delitos de usurpación y daños por haber participado en una acción reivindicativa para devolver el agua a su curso natural.

El año 2017 una cincuentena de personas se concentraron al azud, el punto donde el agua es derivada hacia Riudecanyes, para realizar una acción simbólica y devolver el agua al curso natural del río. Esta acción motivó la denuncia de la Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes, que ahora solicita penas superiores a los cuatro años de prisión y sanciones económicas que superan los 7.000 euros. Desde las entidades se considera que esta petición es «desproporcionada» y que busca «castigar la disidencia» en lugar de abordar el problema hídrico real del Priorat.

Retraso judicial

El juicio se ha pospuesto hasta cuatro veces por cuestiones internas de la administración de justicia. La fecha original de celebración era el 30 de junio de 2023; posteriormente se trasladó al 23 de noviembre de 2023, a junio de 2024, y al 30 de abril de 2025. Esta dilación de casi tres años desde la primera citación—y nueve años desde los hechos— ha sido denunciada por las entidades como una herramienta de presión que desgasta el movimiento en defensa del territorio.

El conflicto de fondo es la gestión del trasvase que desvía entre el 80% y el 90% del caudal del Siurana hacia otra cuenca hidrográfica (Baix Camp).

El GEPEC-EdC y la Plataforma Riu Siurana Viu han convocado una concentración de apoyo a los dos acusados ante los Juzgados de Reus el mismo día 12 de marzo a las 09:30h.