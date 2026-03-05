Diari Més

Movilidad

Alteraciones en las líneas de Tarragona a causa de un tren averiado entre Sitges y Garraf

Circulan dos trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders y la estación de Francia

Imagen de archivo de un tren en la estación de Sant Vicenç de Calders.

Imagen de archivo de un tren en la estación de Sant Vicenç de Calders.Ariadna Escoda

Publicado por
ACNAgència de notíciesRedaccióRedacció

Creado:

Actualizado:

Los trenes de la R2 sud entre Sant Vicenç de Calders y la Estació de França circulan con la frecuencia de paso alterada a causa de la avería de un tren entre las estaciones de Sitges y Garraf. Han informado fuentes de Renfe que se está trabajando para remolcar el convoy hasta la estación de Garraf.

A causa de esta incidencia sólo pasan dos trenes por hora y sentido en esta línea y los convoyes pueden incrementar su tiempo de recorrido al acercarse al tramo afectado. Renfe también ha indicado que todos los convoyes con origen o destino Sant Vicenç de Calders hacen parada en todas las estaciones.

tracking