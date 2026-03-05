Alteraciones en las líneas de Tarragona a causa de un tren averiado entre Sitges y Garraf

Los trenes de la R2 sud entre Sant Vicenç de Calders y la Estació de França circulan con la frecuencia de paso alterada a causa de la avería de un tren entre las estaciones de Sitges y Garraf. Han informado fuentes de Renfe que se está trabajando para remolcar el convoy hasta la estación de Garraf.

A causa de esta incidencia sólo pasan dos trenes por hora y sentido en esta línea y los convoyes pueden incrementar su tiempo de recorrido al acercarse al tramo afectado. Renfe también ha indicado que todos los convoyes con origen o destino Sant Vicenç de Calders hacen parada en todas las estaciones.