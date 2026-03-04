La Vall del Hidrogen, en 'standby': dos años de «desinterés» a pesar del impulso de la URV

Imagen de la presentación del proyecto del Valle del Hidrógeno en la Cataluña Hydrogen Week, el año 2024.Puerto de Tarragona

El proyecto del Vall del Hidrogen Verd hace dos años que espera empezar su proceso de introducción a Tarragona, la sede escogida para consolidar un proyecto que la situaba como el punto neurálgico de la producción de hidrógeno verde en Cataluña.

La propuesta se presentó con el objetivo de soportar el proceso de descarbonización de la industria petroquímica de la demarcación a través del Puerto de Tarragona, con la previsión de extenderse y conectarse con la línea europea entre Barcelona y Marsella (BarMar) el año 2030. A pesar de todo, el proyecto se encuentra ahora en un standby que no contempla ningún plazo de ejecución.

La iniciativa fue presentada por la Generalitat, la Universidad Rovira y Virgilio (URV) y varias entidades privadas y públicas —el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), la red H2Cat o el centro tecnológico de Cataluña (Eurocat) entre otros— de manera oficial el año 2024. Desde entonces, no ha habido movimientos, sino «desinterés» por parte de instituciones y empresas «por la falta de inversión en el proyecto», según aseguran fuentes próximas a la propuesta.

La universidad tarraconense, impulsora del proyecto inicial planteado el año 2020 bajo el nombre de Vall de l'Hidrogen Catalunya Sud, confirmaba en las últimas semanas su intención de reactivar el proyecto. Una cuestión que, según ha podido conocer el Diari Més, el rector de la universidad, Josep Pallarès, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, trataron en una reunión celebrada en Reus durante los últimos meses del 2025, y que llevó a las dos autoridades a «emplazarse para hablar en otro momento».

«El nuevo Gobierno está revisando los estatutos que se firmaron durante la estrategia común», afirmaba al coordinador de Hidrógeno y Descarbonización en la URV, Jordi Cartanyà. En este sentido, el responsable también destacaba que «la universidad continúa dentro del proyecto» pero que «no está saliendo adelante».

Silencio

La Generalitat, por su parte, no ha publicado ni respondido a ninguna información sobre el Vall del Hidrogen Verd. Una propuesta que se aceleró durante el último año de legislatura de Esquerra Republicana, y que se ha mangingut parado desde la entrada del Partido Socialista de Cataluña al Gobierno. «La economía del Campo de Tarragona requiere inversiones con ambición estratégica y a largo plazo», indicaba a la diputada por ERC en el Parlament de Catalunya, Raquel Sans.

Además, aunque se aseguró de que el Puerto de Tarragona sería la sede del Vall de l'Hidrogen, Sans explicaba que «no se llegaron a firmar los estatutos» que consolidaban el proyecto, que tenía que producir 50 toneladas diarias de combustible renovable para empresas de los polígonos tarraconenses.

Desde la entidad portuaria tampoco se ha dado respuesta al estado de la iniciativa, pero el pasado mes de febrero confirmó su «proximidad al H2Med» el corredor europeo de hidrógeno vinculado a la propuesta entre Barcelona y Marsella que confirmó su «viabilidad técnica» durante el mes de noviembre de 2025.

Inversión

El principal inconveniente del proyecto, tal como indican las partes implicadas, se centra en la inversión y en la evolución de la industria, actualmente en un periodo que califican de «incierto» por los sucesos geopolíticos vinculados a la producción petroquímica.

«El precio del hidrógeno verde no es competitivo y la industria no se adaptará si alguien quiere pagar el coste», lamentaba el presidente del ICIQ, Emilio Palomares. En esta línea, el responsable también apuntaba a la «pérdida de interés por parte del Gobierno y la industria» para hacer avanzar el proyecto.

A pesar de todo, Palomares aseguraba que las «tecnologías de transición energética acabarán instalándose en la industria» cuando los costes de producción «disminuyan». Mientras las empresas esperan «no perder competitividad», la inversión de la Vall de l'Hidrogen no prevé avanzar en las iniciativas propuestas.

ERC presenta 16 preguntas sobre el Valle a la mesa del Parlamento

Esquerra Republicana llevará la Vall de l'Hidrogen Verd a la mesa del Parlament de Catalunya a través de 16 preguntas enfocadas a comprobar el estado actual de la propuesta. Les consultas han sido impulsadas por la diputada en el Parlamento por ERC, Raquel Sans, a la espera de actualizar cuestiones como la inversión destinada desde el Gobierno en los últimos dos años para la Vall, o si actualmente existe «una hoja de ruta» para el proyecto.

«Sorprende porque el Partido Socialista defendía el proyecto cuándo estaba a la oposición», confesaba a la diputada de ERC. «Es un proyecto de características complicadas de gestionar, especialmente en el ámbito jurídico», indicaba Sanos, en referencia a la intención de protagonismo «por parte de todos los actores» en la propuesta. Les preguntas, que se registraron este martes por escrito en la mesa del Parlamento, tendrán que ser respuestas de manera concreta por el Gobierno en un plazo de un mes.

Entre las preguntas, también se introducían consultas en referencia a proyectos vinculados en la Vall aprobados por la Generalitat, así como fechas previstas de ejecución, o qué inversión en materia de hidrógeno proveniente de la Unión Europea se ha dedicado a Tarragona.