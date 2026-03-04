Territori invertirá cerca de 12 MEUR en mejorar el firme de la red vial de Tarragona y del Ebro

Territori, Vivienda y Transición Ecológica invertirá este año 11.883.443,15 euros en la mejora del firme de la red vial de les Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona. Les actuaciones se harán en 45 kilómetros de siete carreteras de titularidad de la Generalitat.

En concreto, se actuará en los tramos de Batea en la C-221, entre l'Aldea y Tortosa en la C-42, entre Vilaplana y la Selva del Camp en la TP-7013, entre Constantí y la Selva del Camp en la C-422, entre Alcover y Valls en la C-37, en Constantí en la T-721 y en la Bisbal del Penedès - Llorenç del Penedès en la T-240. El Departamento destinará cerca de 50 MEUR a renovar el firme de más de 300 kilómetros de unas ochenta de carreteras de la red vial catalana.