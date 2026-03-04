Junts reclama al alcalde de Mont-roig del Camp «que no bloquee» la Vía Verde

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Juntos por Cambrils emitió este lunes un comunicado reclamando al alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, que «abandone cualquier actitud que pueda estar dificultando el acuerdo y la firma definitiva del proyecto» de la Vía Verde. El tramo, que tiene que conectar Cambrils, Mont-roig del Camp y Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, hace más de cuatro meses que espera una resolución con respecto al acuerdo que los municipios prevén firmar con Adif, la empresa propietaria de los terrenos.

En este sentido, desde Juntos apuntan a «discrepancias que no tendrían que existir» en una propuesta que califican de altamente consensuada», mostrando su «preocupación ante la situación de estancamiento del proyecto». Desde el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp no se ha comunicado ninguna respuesta al respecto, aunque durante las últimas informaciones sobre los avances en el acuerdo de la Vía Verde se especificaron que existía consonancia «por todas las partes».

Fuentes próximas al proyecto lo situaron, ahora hace un mes, «en la recta final», a la espera de llevarlo a los plenos municipales para aprobar las firmas del acuerdo con Adif. En el mes de noviembre, sin embargo, se habían calificado las demandas del municipio de Mont-roig del Camp como «difíciles» con respecto a las del resto de Ayuntamientos participantes.

Consecuencias

Alcanzar la oficialización del proyecto supondría desbloquear una propuesta que está sobre la mesa desde el 2023, después de la retirada de las vías del antiguo trazado de tren que conectaba los tres municipios. Durante los últimos cuatro meses, el proyecto se ha acelerado, incorporando la participación de la Diputación a través de un compromiso por cubrir entre el 55% y el 65% del mantenimiento de la nueva Vía Verde.

El consistorio de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant comunicó en el mes de enero su intención para llevar el acuerdo al plenario una vez «se completara por escrito».

La Plataforma de la Vía Verde también ha reclamado durante los últimos meses un proceso de «transparencia» que concrete información sobre el proyecto, además de organizar varias movilizaciones como la caminata que se llevará a cabo este sábado en Mont-roig del Camp.