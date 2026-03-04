Cornudella de Montsant prevé blindar el conjunto de Siurana con un nuevo Plan Especial de Protección

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cornudella de Montsant puso en marcha este lunes el procedimiento para blindar el conjunto histórico de Siurana definitivamente a través de un nuevo Plan Especial de Protección. La propuesta prevé incluir nuevas condiciones administrativas para prohibir ciertas actuaciones al municipio o facilitar que la mayoría de las modificaciones que se hagan al conjunto estén supervisados.

La localidad ya cuenta con varias acciones de protección obligatorias después de ser declarada como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) el año 1995, referidas al mantenimiento y a la conservación. De acuerdo con el consistorio, el nuevo Plan será el instrumento de ordenación que, finalmente, permita «trabajar coherentemente y de manera integrada lo que rodea el espacio natural».

«Conviene dotar urbanísticamente al conjunto histórico de recursos técnicos para que tengan sentido las actuaciones que se lleven a cabo», indicaba a la alcaldesa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona. La redacción del Plan Especial prevé una inversión de 33.399 euros, entre las cuales se pedirá ajustar la propuesta a «las necesidades del conjunto histórico» con tres objetivos.

El más destacado, de acuerdo con la alcaldesa, es la creación de un documento de carácter normativo que regule todos los valores patrimoniales del conjunto con un canto único, sin intervenir con la regulación de protección actual del consistorio.

«Necesitamos un documento técnico que ponga límites y dirija la futura protección de este espacio», explicaba Cardona. En esta línea, el Plan Especial contempla definir los límites para un «conjunto vivo» en materia urbanística.

Regulación

En caso de que los vecinos quieran edificar, el nuevo documento prevé revisar de manera más estricta las actuaciones, basándose en la necesidad de protección de cada parte del municipio. Además, también se prevé incluir trabajos como la modificación de la red de agua o la implantación de placas solares en tejados o terrenos. «Cualquier actividad pública tiene que contener estos parámetros, en especial modificaciones de viviendas,» expresaba Cardona.

Entre las medidas, la alcaldesa también subrayó que se especificarán las localizaciones exactas dónde pueden construirse zonas de aparcamiento teniendo en cuenta «la capacidad limitada de expansión» de la localidad. «Se tiene que proteger más, pero no se trata de dar problemas, sino garantías», resaltaba la alcaldesa. El Plan también se coordinará con los vecinos para adaptarse a las demandas del conjunto, concretamente para prever de intervenciones «mayores».