Sin avances entre International Paper y trabajadores: dos plantas de Tarragona, en riesgo de cierre

La plantilla de International Paper han denunciado que las negociaciones con la empresa no avanzan tras varios encuentros. Los representantes de los trabajadores se han reunido este miércoles con miembros de los Comuns en Tarragona para exponer el conflicto laboral.

El presidente del comité de empresa de Montblanc, Antonio Muriano, ha explicado que mañana irán a la Generalitat para pedir que les ayuden a impulsar la venta de la compañía. "Ni adelante ni hacia atrás, las posiciones están muy neutras", ha lamentado.

Los Comuns también han rechazado la pérdida de los 200 empleos por el cierre de las plantas de Valls y Montblanc y han dicho que el territorio "necesita una fuerte reindustrialización". Les han ofrecido comparecer en el Parlament de Catalunya.

El representante de los trabajadores ha explicado que están debatan el informe técnico con la dirección de International Paper y, que de momento, no se ha avanzado en la negociación. Por ahora, mantendrán la huelga y no tienen previsto levantarla hasta que no lleguen a un "buen acuerdo". La próxima reunión con la empresa será este jueves. Antes, este miércoles, se reunirán con representantes de la Generalitat. "Les pediremos que nos ayuden, nosotros volemos continuar trabajando, que nos ayuden si hay alguna empresa que quiera comprar estos activos", ha afirmado Muriano.

Por su parte, el diputado de los Comunes en el Parlamento de Cataluña y portavoz de la Comisión de Industria, Lluís Mijoler, ha rechazado el cierre de las plantas de Valls y Montblanc de International Paper. "Tenemos que poner freno a que se pierdan 200 lugares de trabajo en un territorio en que ya está bastante dañado por la carencia de industria, en que necesita de una fuerte reindustrialización", ha manifestado,

Mijoler ha señalado que su formación ha situado "muchas veces la necesidad que haya una inversión estratégica desde la misma administración". "Por eso, tenemos en el acuerdo de presupuestos y también en el acuerdo de investidura la creación de un fondo estratégico soberano a través del ICF", ha recordado. El objetivo, según los Comunes, es que la administración tenga capacidad para poder invertir en "cuestiones estratégicas" como la industria.

"El sector papelero es un sector que ha liderado siempre el sector industrial en nuestro país y, por lo tanto, no podemos permitir que haya un cierre de unas plantas que son productivas", ha subrayado. Y ha insistido que el territorio necesita "más reindustrialización, no nos podemos permitir el cierre de ninguna planta".