Salou refuerza la recuperación de su patrimonio a través de la cultura y la gastronomía propia

El Teatre Auditori de Salou fue el escenario este lunes del nacimiento de una nueva propuesta que prevé reforzar el patrimonio histórico salouense a través de la gastronomía y la cultura. El consistorio anunciaba el impulso de la iniciativa Salou, patrimonio mediterráneo. Experiencias inolvidables ante 400 invitados que disfrutaron de las primeras «catas»: platos que combinarán el pasado de la historia del municipio, recogiendo recetas de hace 2.000 años, con la gastronomía de alto nivel creada en los restaurantes locales durante los últimos siglos.

Durante el acto, se recordó la evolución de Salou a través de los acontecimientos más importantes, como las civilizaciones griegas, el imperio romano o la llegada del Modernismo y el Novecentismo en el municipio. Entre las novedades expuestas a los asistentes, destacaron la previsión de crear una futura Ruta del neolítico.

Una propuesta que permitirá atraer visitantes «interesados en la cultura y la historia», recordando el camino que conectaba el antiguo puerto de Salou con las montañas de Prades. «El objetivo es desestacionalizar y diversificar la demanda, atrayendo a un visitante que se interese realmente por lo que ve», resaltaba al alcalde de Salou, Pere Granados.

El plato fuerte

La velada se completó con la explicación de la propuesta principal de la mano del chef del restaurante de Deliranto, Pep Moreno. El Ayuntamiento, en colaboración con diez restaurantes del municipio, presentaba una retahíla de 13 propuestas que crean «una línea de tiempo» para recordar la evolución de las etapas históricas de Salou.

La degustación para los visitantes dejó ver la calidad de las propuestas, empezando por la Kalipolis griega, una maza de oliva Koroneiki, queso fresco de cabra, higos secos, foie marino y Retsina, presentada por el restaurante Cook and Travel. El viaje continuaba con el imperio romano y la Salauris romana (Panis Candidus) rellena de pescado y marisco con mermelada de pétalos de rosa, elaborado por el Gastrobar MRKT, de Edu Cuesta, y combinando con la Villa Romana de Barenys (Minutal), de carne de cerdo confitada, del mismo establecimiento.

Entre las propuestas, Deliranto se acercaba al presente con la partida de Jaume I, de Salou a Mallorca, con un plato de escabeche de rape, leche de almendras y queso de Mahón, y el restaurante ‘Mnudo’ culminaba con el nacimiento de Salou: un tártaro simbólico de atún y ternera para representar la sinergia entre el mar y la montaña.

Les propuestas podrán probarse en los restaurantes participantes, entre los que también se sitúan Lunattic Restaurant, Panorama, El Rinconcito de Manel, Huma, Infinitum o Rock and Grillo|Gajo Restaurante.