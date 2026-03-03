El paro se mantiene estable en febrero en Tarragona y les Terres de l'Ebre y cae un 2,22% interanual

El paro se ha mantenido prácticamente estable en las comarcas del Campo de Tarragona y les Terres de l'Ebre durante el mes de febrero en comparación con enero. Según los datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 38.898 personas en búsqueda de trabajo, 17 más que en enero (0,04%) y 884 menos que hace un año, un 2,22% menos.

De entre las personas paradas, 23.036 son mujeres y 3.294 son jóvenes de menos de 25 años. En febrero de 2026 se ha cerrado con 342.694 afilados en la Seguridad Social en el Campo de Tarragona y les Terres de l'Ebre, lo que representa un 2,23% más que febrero de 2025 y un 0,87% más si se compara con el mes anterior.

Serveis es el sector con más personas en paro (27.662), aunque 111 personas encontraron trabajo en enero. También se ha reducido ligeramente el número de parados en los sectores de la construcción y la industria, donde hay 2.970 y 3.274 personas en busca de trabajo.

Con respecto a los contratos, durante el mes de febrero de este año se han hecho 17.214, un 0,88% menos que en enero (-152), pero un 9,1% más que en febrero de 2025 (1.438). De estos, 6.977 han sido indefinidos, un 4,24% menos que hace un año, y 10.237 han sido temporales, un 20,58% más que el mismo periodo del año anterior.