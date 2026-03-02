El Vendrell aprueba el convenio para construir 30 pisos de vivienda social

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La construcción de vivienda social en el Vendrell empezará a consolidarse a partir de este 2026 después de que el consistorio aprobara el convenio con la Generalitat este pasado viernes 27 de febrero. El Ayuntamiento del Vendrell determinó su voluntad de ceder solares municipales para crear viviendas. Una cuestión que se encontraba sobre la mesa desde marzo de 2024 con cinco solares incorporados a la Reserva Pública de Solares de la Generalitat, en concreto, los de las calles Ramon Llull, Ginebró, Francesc de Riera y Frederic Marès Deulovol.

De esta manera, durante la segunda licitación de solares que ofrecerá el Gobierno próximamente, se prevé que se adjudiquen tres de los cinco solares publicados y podrán construirse hasta una treintena de viviendas: diez por solar y edificio. Les promociones impulsadas por la Generalitat y el consistorio tendrán un derecho de superficie en favor de la constructora adjudicada de 75 años, y una vez finalicen, pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento.

La situación, de acuerdo con el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, permitirá destensar la situación de la vivienda en la localidad a causa de su «proximidad con Barcelona». El alcalde sumaba a las dificultades situarse entre los municipios turísticos, uno de los motivos por los cuales «hay problemas».

El Ayuntamiento del Vendrell también asegura que «está trabajando con la Generalitat» para incorporar inmuebles para vivienda protegida en otros programas, como los de las colonias industriales o el Casal Familiar. El acuerdo firmado prevé incrementar los 22 pisos protegidos por el parque de vivienda construidos desde el 2021 hasta 50 pisos, o hasta unos ochenta con la incorporación de los solares restantes.