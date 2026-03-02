Preocupación del sector turístico de Tarragona por la «inestabilidad» que generan los conflictos bélicos

La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, el presidente de la CONFECAT, Santiago García-Nieto, el alcalde de Salou, Pere Granados, y el concejal de Promoción Económica de Reus, Josep Baiges, en la inauguración de TurisMarket.ACN

Preocupación del sector turístico de la Costa Daurada y de las Terres de l'Ebre por los actuales conflictos bélicos en un mes de Semana Santa.

A pesar de las "buenas sensaciones" en las primeras ferias internacionales, la presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona, Berta Cabré, ha afirmado que esperaban un "año de tranquilidad" y de continuidad con respecto al 2025, pero que no saben qué afectación tendrán los últimos acontecimientos.

"Crean inestabilidad en el mundo y, por lo tanto, esta inestabilidad siempre tiene efectos en el ámbito turístico", ha dicho en la inauguración de la 3.ª edición de TurisMarket. El salón profesional de la hostelería y el turismo de Tarragona reúne más de 120 expositores y más de 60 ponencias.