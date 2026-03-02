Nace la entidad Salou Destroy Silence con casi 160 percusionistas en las calles

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

l Salou ha celebrado este domingo el neixement de la Asociación Salou Destroy Silence, una entidad que ha reunido cerca de 160 percusionistas para desfilar por las callers del municipio. La propuesta pretende consolidarse en el municipio como una más de las entidades culturales, y este fin de semana contó con la participación de siete grupos invitados para estrenarse: BattuXanga (Alcañiz), Mareantes de Salou, Boctukada (Tortosa), TokoXtu Amposta, Cerbatuka y MiniTuka (Cervelló), Geganst de Salou, Tymbals y Percusión de Valencia. Uno de los momentos más intensos fue el apadrinamiento oficial: una interpretación conjunta de la cultura popular. Redacción