L’Esbarzer: cultura que pincha, arraiga y transforma

El sello la Terrasseta estrena un nuevo festival con motivo del 15 aniversario. Se trata de L’Esbarzer, una propuesta que emerge reivindicando el pensamiento crítico y el arraigo en el territorio. Igual que el matorral de tallos robustos, resistentes y persistentes, que arraiga en los márgenes, este nuevo ciclo propone una cultura que incomoda, pincha y cuestiona, pero que a la vez genera refugios y posibilidades de encuentro.

L’Esbarzer, que se celebrará del 6 de marzo al 30 de mayo en Tarragona, Alcover, Vila-seca, l'Espluga, Reus y Valls, combinará pensamiento crítico, creación artística y música en directo con la voluntad de generar espacios de reflexión colectiva y experiencias culturales compartidas.

El ciclo arrancará el 6 de marzo en Tarragona con una charla del artista e ilustradora y podcaster Quan Zhou, que reflexionará sobre la utilidad de la novela gráfica y el pòdcast documental como herramientas para cuestionar estereotipos. Lo seguirá la Jam de Pensament del 13 de marzo en Vila-seca, en el marco de la FESCT, la fiesta de la Economía Solidaria del Camp de Tarragona, en que se combinará debate colectivo con conciertos y sesiones musicales que ejemplarizan el espíritu híbrido del proyecto.

El 20 de marzo la escritora y artista valenciana Maria Llopis llevará sus Maternitats subversives i dissidents en una conversación abierta a l'Espluga de Francolí, y el 10 de abril llegará a la Sala Santa Llúcia de Reus el documental Llámame Sinsorga, que contará también con un debate abierto con su directora, Marta Gómez. La ilustradora Nadia Hafid protagonizará una nueva conversación –El cómic como herramienta crítica– en Tarragona el 17 de abril, mientras que el tramo final pondrá el acento en las artes escénicas y la música.

De esta manera el 22 de mayo el Convent de les Arts de Alcover acogerá el concierto de Bewis de la Rosa, seguido del monólogo de Oye Sherman el 29 de mayo en Reus. El ciclo culminará el 30 de mayo en Valls con una charla de la periodista Cristina Fallarás y un vermú musical con DJ set de Rocío Saiz, convirtiendo el cierre en una celebración colectiva.

Con este nuevo ciclo La Terrasseta celebra el aniversario del festival profundizando en su manera de entender la cultura: transformadora, feminista, antirracista, cooperativa y arraigada en el territorio. La mayoría de las propuestas de L'Esbarzer son gratuitas, aunque en algunas hay que hacer reserva previa a través de la web del festival. Además, también habrá servicio de canguros. Para más información se puede consultar https://laterrasseta.com/esbarzer/.