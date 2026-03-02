Identificados en l'Arboç varios autores de un «grave» vertido ilegal de escombros

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La Policía Local de l'Arboç identificó el pasado jueves a los diversos autores de un «vertido masivo» de escombros y otros materiales no permitidos en el Área de Emergencia del municipio. Una infracción que se calificó como «grave» por parte del consistorio a causa del «gran volumen y la tipología de los residuos vertidos», que dificultaron el uso del espacio por parte de otros usuarios. Los identificados fueron captados por cámaras de videovigilancia y las autoridades iniciaron la denuncia correspondiente.

El consistorio advertía que estos vertidos «suponen un coste económico muy elevado para las arcas municipales», además que el recinto no es «libre», ya que los restos de obras, escombros o materiales especiales tienen obligación de llevarse al Centro de Reciclaje de Bellvei.

En este sentido, el Ayuntamiento aseguraba que durante los últimos seis meses se ha llevado a cabo un trabajo «intenso». Hasta ahora, se han tramitado 18 denuncias por diferentes infracciones contra la ordenanza municipal de residuos.