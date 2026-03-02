CODITA alerta del impacto de la obesidad en la infertilidad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Enfermeras de Tarragona (CODITA) ha alertado del problema de la obesidad y el sobrepeso en el Campo de Tarragona y las Terres de l'Ebre. El organismo ha afirmado que la demarcación está por encima de la media catalana en exceso de peso según datos de la Encuesta de Salud de Cataluña (ESCA 2024). : En Cataluña: un 34,8% de la población adulta presenta sobrepeso y 16,7% obesidad, en Tarragona tiene sobrepeso un 39,6% de la ciudadanía y un 13,4% obesidad, y en Terres de l'Ebre: un 36% presenta sobrepeso y 16,2% tiene obesidad.

Por sexos, en Tarragona los hombres tienen más sobrepeso (43,5%) que las mujeres (35,5%) y también presentan más obesidad (14,2% de los hombres y 12,6% de las mujeres). En las Terres de l'Ebre los hombres presentan más sobrepeso que las mujeres (47,7% hombres vs 23,2% mujeres) y también más prevalencia de obesidad: 17,6% de los hombres ante el 15,1% de las mujeres.

Estas cifras evidencian, según CODITA, una realidad territorial que requiere estrategias preventivas adaptadas e intervenciones comunitarias sostenidas.

La obesidad y la infertilidad, relacionadas

Según el CODITA, «el exceso de peso impacta directamente en la salud reproductiva en ambos sexos». «En el hombre, la obesidad se asocia a una disminución de la calidad espermática, y de hecho, se calcula que está implicada en cerca del 20% de los casos de infertilidad y subfertilidad masculina. En la mujer, altera la ovulación, incrementa el riesgo de síndrome de ovario poliquístico y complica el embarazo».

Pero además, la obesidad también incrementa el riesgo de diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad cardiovascular, apnea del sueño, artrosis y varios tipos de cáncer (mama, colon, endometrio), así como dislipemia, hígado graso y problemas de salud mental.

De hecho, la mortalidad atribuible al exceso de peso en el Estado español se estima en un 15,8% en hombres y un 14,8% en mujeres.

Por eso desde CODITA dicen que «hablamos, pues, de un problema de salud pública con impacto generacional, ante el cual hacen falta estrategias concretas».

En este contexto, el Colegio Oficial de Enfermeras de Tarragona reivindica el papel estratégico de las enfermeras ante el sobrepeso y la obesidad a través de: prevención primaria, con educación sanitaria en alimentación saludable y actividad física desde la atención primaria y el ámbito comunitario, detección precoz, mediante el control periódico del índice de masa corporal, perímetro abdominal y factores de riesgo asociados, el acompañamiento y seguimiento, con planes individualizados, abordaje motivacional y coordinación con equipos multidisciplinares y educación reproductiva, informando sobre el impacto del peso en la fertilidad antes de la planificación de un embarazo.

«Las enfermeras son profesionales clave para transformar datos en acción. Trabajan en proximidad con la ciudadanía, conocen el territorio y pueden incidir de manera directa en los hábitos de salud», concluyen desde CODITA.