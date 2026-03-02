Calafell y Cunit reclaman más buses exprés a Barcelona

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos de Calafell y Cunit han anunciado este viernes una reclamación conjunta para aumentar el servicio de autobuses exprés hasta Barcelona, argumentando la necesidad de que «pase, mínimo, uno cada hora». De acuerdo con los consistorios, desde el comienzo del servicio el pasado septiembre, se han detectado deficiencias y «agravado los problemas» por la falta de transporte y de espacio dentro de los buses.

Los dos alcaldes, Ramon Ferré y Jaume Casañas, se reunirán el próximo 18 de marzo con el secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, para plantear esta reivindicación. Desde el consejo comarcal del Baix Penedès, también se propondrá una ampliación de la línea de exprés que sale del Vendrell y va a Barcelona por el interior, así como horarios que salgan más bien y el fin de semana desde los municipios. Redacción