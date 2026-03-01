El papa León XIV recibe a los seminaristas de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Papa Lleó XIV recibió ayer a los seminaristas de Tarragona, en el marco de una audiencia privada que ha reunido también su rector, Clemente Lucena y el arzobispo de Tarragona Joan Planellas.

También participaron los seminaristas del Seminario Mayor Interdiocesano de Cataluña y del Seminario de Terrassa, así como los obispos de las diez diócesis con sede en Cataluña y los futuros presbíteros de Alcalá de Henares, Toledo y Cartagena.

El encuentro se enmarca en la jornada de hermandad que han vivido los jóvenes en Roma este viernes y sábado. Además, el viernes el arzobispo Planellas presidió una eucaristía cerca de la tumba de Pere. El sábado fue el turno del cardenal Joan Josep Omella, arzobispo de Barcelona.

La visita del Papa en Cataluña

Durante el encuentro, el pontífice expresó su deseo de reencontrarse con los seminaristas durante su futura visita a Cataluña. Concretamente, esta tendrá lugar el próximo mes de junio, los días 9 y 10. El día 10, el jefe de la Iglesia católica bendecirá la cruz de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Antoni Gaudí.

La visita a la ciudad se enmarca dentro de un viaje de 7 días al estado español, que se extenderá entre el 6 y el 12 de junio, y del cual todavía se desconoce la agenda concreta. Aparte de Barcelona, León XIV también irá a Madrid y las Canarias.