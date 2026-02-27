El Vendrell obtendrá la cesión del Casal para hacer vivienda social

El Ayuntamiento del Vendrell avanza en las negociaciones con la Parroquia para obtener la cesión del Casal Familiar para realizar vivienda social. El alcalde del municipio, Kenneth Martínez, se reunió con el mosén Josep Maria Calderó para tratar los próximos pasos del proyecto, que se sitúa en el marco del acuerdo firmado el pasado 16 de febrero por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el arzobispo Joan Planellas. En el caso de la capital del Baix Penedès, el recinto ubicado en la calle Sant Magí 35-37 se rehabilitará para construir viviendas sociales en las plantas superiores.

Desde el consistorio y la parroquia han asegurado que se garantizará la construcción de estos equipamientos, también en el marco del proyecto impulsado por el Gobierno para alcanzar la creación de más de 50.000 viviendas.

El Casal Familiar o Centro Catequístico Parroquial del Vendrell, construido el año 1942, consta de un espacio de aproximadamente 1.000 metros cuadrados. Su ubicación, de acuerdo con sus gestores, «es estratégica» porque se situará al lado de la plaza Pep Jai, en el llamado Centro Histórico del municipio. El estado del equipamiento permitirá construir viviendas gracias a su conservación, y actualmente se pueden encontrar tres salas de actividades en la planta baja y dos en las plantas superiores. «Queremos que siga siendo un espacio para las entidades del Vendrell», explicaba el alcalde de la localidad.

Durante las últimas décadas, se ha utilizado como cine o teatro donde se han representado los pastorcillos, así como sede de varias entidades del municipio. Actualmente, es gestionado por la Casa de Extremadura y multitud de entidades que hacen uso. El recinto sirvió incluso como a pista para el equipo de hockey patines del Vendrell durante la década de los años 50.