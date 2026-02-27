Tarragona acumulará 73 limitaciones temporales de velocidad en la red ferroviaria la próxima semana

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La demarcación de Tarragona registrará a partir del lunes 73 limitaciones temporales de velocidad (LTV) en la red ferroviaria, en el marco de un total de 225 restricciones previstas por toda Cataluña para la próxima semana. Según el Documento Semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad elaborado por Adif y consultado por la ACN, hay cinco tramos más que esta semana, aunque no se prevén afectaciones significativas para los usuarios.

En conjunto, los kilómetros de vía afectados serán 180, 28 menos que en el periodo anterior. Ha desaparecido un tramo de cerca de 32 kilómetros entre Móra la Nova y Reus, todo y que en este segmento del R15 todavía se mantienen varias restricciones.

Con respecto a las novedades, se han incorporado tres nuevos tramos entre Maçanet-Massanes y Blanes, que suman aproximadamente tres kilómetros adicionales con limitaciones. Aunque el cómputo global pasa de 220 a 225 tramos, Adif ha añadido doce nuevas LTV, ya que en algunos puntos se han completado obras que han permitido levantar restricciones, mientras que en otros se han detectado nuevas incidencias.

Aparte de los tres tramos nuevos al R1 y RG1 entre Maçanet-Massanes y Blanes, también se han añadido dos más al RL4, entre Mollerussa y Calaf. Uno de estos, situado entre Cervera y Calaf, tiene una longitud de 6,7 kilómetros y obliga a circular a un máximo de 50 km/h.

Por demarcaciones, Barcelona concentra el número más alto de limitaciones, con 103 tramos. Tarragona se sitúa en segundo lugar con 73, de los cuales 40 corresponden al trayecto entre Riba-roja d'Ebre y Sant Vicenç de Calders. En el tramo entre Torredembarra y Sant Vicenç de Calders, además, se están llevando a término trabajos de mejora a las vías y al túnel de Roda de Berà, hecho que complica la operatividad. Gerona mantiene 33 restricciones, mientras que Lleida pasa de catorce a dieciséis.

El Documento Semanal de Limitaciones de Velocidad, de alcance estatal, se dirige a los profesionales que trabajan en la red ferroviaria y detalla los puntos donde los maquinistas tienen que reducir la velocidad, el límite establecido y los motivos de cada incidencia. El documento entrará en vigor el próximo lunes, aunque ya ha sido distribuido al personal. Cada semana se actualizan los tramos afectados en función del estado de la infraestructura y de las actuaciones realizadas. Si durante la semana hay que establecer una nueva limitación, se comunica directamente a los trabajadores implicados y se incorpora a la edición siguiente.

Hace unos días, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, afirmó que la red estaría 'prácticamente' operativa en estas fechas y que en abril se habrían eliminado todas las limitaciones temporales de velocidad, que se retirarían de manera progresiva. Algunas de estas restricciones, sin embargo, hace años que están en vigor.